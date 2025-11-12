Curso de recuperación de puntos: precio, cómo hacer online, en qué consiste y cuánto dura

Todo aquel que quiera apuntarse al curso de recuperación de puntos debe saber que es una especie de formación teórica y práctica dirigida a conductores que han perdido parte o la totalidad de los puntos en el carnet de conducir. ¿Cuál es su objetivo? Fomentar sobre todo las actitudes seguras y la responsabilidad al volante, repasando normas de tráfico, factores de riesgo, conducción preventiva, etc. Cabe destacar que hay cursos parciales que permitirán al usuario en cuestión recuperar hasta seis puntos, mientras que los cursos de recuperación total, tal y como su propio nombre indica, está destinado a aquellos que han perdido todos los puntos y tendrán que obtener un nuevo permiso tras superar la prueba en la Jefatura de Tráfico.

Cuánto vale el curso de recuperación de puntos de carnet

Según explicamos anteriormente, existen dos tipos de cursos, el parcial y el total, para recuperar los puntos en el permiso de circulación. Lógicamente, no tendrán el mismo precio. El parcial, según indica la Dirección General de Tráfico, tendrá un coste aproximado entre 150-200 euros, el cual nos permitirá recuperar hasta seis puntos; por otro lado, el total se incrementará un poco más, es decir, entre los 300 y 400 euros, permitiéndonos de esta forma lograr todos los puntos de nuevo una vez hayas superado las pruebas pertinentes. Cabe destacar que estas cantidades engloban el precio total del curso.

Qué días si y cuánto dura En primer lugar, hay que destacar que los cursos se impartirán en fechas y horarios que ha impuesto previamente la Dirección General de Tráfico, por lo que no podrás acudir un día aleatorio a cualquier oficina o centro oficial de la institución, solo cuándo esté tipificado. En condiciones normales, estos cursos se realizan en turnos de entre semana y fines de semana, según la localidad, y pueden variar el número de horas. El parcial tiene una duración de 12 horas lectivas, y que se repartirán en dos o tres días; mientras que el total se ejecutará durante un total de 24 horas, distribuidas en cuatro o cinco jornadas. Del 10 al 14 de noviembre reforzamos con la #CampañaEspecialControlYVigilancia ​ Durante estos días se intensificarán las inspecciones, comprobando: ​ 🔵 Autorización del servicio ​

