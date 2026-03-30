Cómo recurrir una multa de la ZBE de Madrid y cómo se paga

Seguramente, en algún momento de nuestra vida como conductor, sobre todo si resides en la capital de España habrás sido víctima de una multa de la Zona de Bajas Emisiones en Madrid. Por ello, a continuación os vamos a explicar en sencillos pasos cómo recurrir una multa de la ZBE de Madrid, cómo pagarla a través de forma online y, sobre todo, de cuánto es la cantidad a abonar, entre otras aspectos.

Cómo recurrir una multa de la ZBE de Madrid

En primer lugar, y antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, deberías revisar la multa o notificación de la sanción impecablemente. Para ello, comprueba cada uno de los datos, es decir, matrícula del vehículo, fecha y hora de la infracción, lugar exacto, motivo de la sanción y la identificación del órgano sancionador. Tienes que tener en cuenta que cualquier error relevante puede ser motivo de anulación.

El siguiente deberás de valorar si pagar la multa o recurrir. En este caso, hay dos opciones: pagar en el plazo de 20 días naturales, es decir, en la que entrará la reducción del 50% del importe. Eso sí, esta decisión implica renunciar a recurrir; o, por otro lado, presentar alegaciones. Sin embargo, esta opción te obligará a perder el derecho de descuento, pero puedes lograr el indulto. ¿Qué pasa si presento la alegación? En primer lugar, deberás hacerlo de forma administrativa y antes de 20 días naturales: datos, número de expediente, hechos, pruebas (documentos, fotos…). Todo ello lo puedes hacer a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid o de forma presencial en las oficinas de registro o por correo.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

#PerderseLaVida pic.twitter.com/dn9uOdgbyY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026

A continuación, y una vez entregado todo el ‘papeleo’, deberás esperar la resolución. Dos opciones: estimatoria, lo que indica que la multa se anula por completo; o desestimatoria, que deberás abonar la multa, aunque esta vez sin el 50% de descuento. Eso sí, podrás recurrir con un máximo de un mes. ¿Qué pasa si también sigue vigente la denuncia? Como última opción podrás acudir a la vía contencioso-administrativa, en la que tendrás que presentar el recurso ante los juzgados y el plazo de resolución será de dos meses. En la gran mayoría de casos, necesitarás un abogado y procurador.

🚦La #JPT #Zaragoza ha participado en la Jornada sobre Seguridad Vial organizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Hidrográfica del Ebro para su personal. En el evento se ha concienciado sobre la importancia de la #SeguridadVialLaboral. 👏 pic.twitter.com/PeNAjiIJUW — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 30, 2026

Causas de recurso

Defectos en la notificación o falta de identificación clara del vehículo

Señalización insuficiente o poco visible de la ZBE

Existencia de autorización válida (residentes, acceso a parking, servicios esenciales)

Errores en la captación de la matrícula por sistemas automáticos

Falta de pruebas suficientes por parte de la Administración

Cómo pagar una multa de la ZBE de Madrid

Si, finalmente, decides abonar la multa deberás realizar los siguientes pasos. En primer lugar, comprueba el importe, el plazo de pago y el número de expediente emitido por el Ayuntamiento de Madrid. Cabe destacar que tendrás un plazo de 20 días naturales desde la notificación para beneficiarte del 50% de descuento. Podrás hacerlo utilizando diferentes vías, es decir, de forma online a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid; por teléfono, mediante el sistema de pago habilitado por la institución; de forma presencial en las oficinas de atención o entidades colaboradoras; o, por último, en los cajeros automáticos autorizados del municipio.

Para abonar la multa correctamente, necesitarás exponer los datos: número de expediente o referencia, matrícula del coche, medio de pago y número de cuenta de destinatario. Una vez pagado, es recomendable guardar el justificante y conservarlo por si ocurre cualquier tipo de incidencia.

¿Novia a la fuga? Sí, igual ahora mismo está pasando por tu lado…y no te das cuenta. Por ir mirando la pantallate pierdes las mejores historias de la vida.#PerderseLaVida pic.twitter.com/ozst6C1vR5 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 30, 2026

De cuánto es la multa por entrar en la ZBE de Madrid