Soy profesor de matemáticas y ésta es la razón por la que no tiene sentido ir a 140 km/h en una autopista

En muchas ocasiones, al conducir por una autopista, surge la tentación de acelerar más allá de los límites establecidos para intentar ganar algo de tiempo en el viaje. En especial, algunos conductores piensan que circular a 140 km/h en lugar de a 120 km/h en una autopista puede significar un ahorro de tiempo considerable, especialmente en trayectos largos. Sin embargo, al analizar con detenimiento esta práctica desde una perspectiva matemática, el resultado es bien distinto: la diferencia en tiempo que se gana no justifica el riesgo y el coste que implica exceder los límites de velocidad.

Este fenómeno responde a una lógica matemática sencilla que se basa en la relación entre la velocidad y el tiempo que se tarda en recorrer una distancia determinada, tal y como explica el profesor de matemáticas José Ángel Murcia. A medida que se incrementa la velocidad, el ahorro en tiempo disminuye progresivamente, lo que hace que aumentar la velocidad por encima de ciertos valores deje de ser eficiente.

¿Cuánto tiempo ahorras al ir a 140 km/h en una autopista?

Para entender por qué conducir a 140 km/h no es una estrategia efectiva para ahorrar tiempo, es fundamental comprender cómo se relacionan la velocidad y el tiempo. La velocidad se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo, y de aquí se desprende que el tiempo que se tarda en recorrer un kilómetro es inversamente proporcional a la velocidad a la que se circula.

Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo, supongamos que un vehículo se desplaza a 60 km/h. En este caso, recorre 60 kilómetros en una hora. Eso significa que para cubrir un kilómetro necesita exactamente un minuto, o 60 segundos. Ahora, si la velocidad se duplica y se circula a 120 km/h, el tiempo requerido para recorrer un kilómetro se reduce a la mitad, es decir, 30 segundos. Este ahorro de tiempo es significativo y se percibe claramente, ya que al duplicar la velocidad el tiempo de viaje se reduce proporcionalmente.

Sin embargo, esta reducción proporcional del tiempo no se mantiene a medida que la velocidad aumenta más allá de ciertos límites. Por ejemplo, si la velocidad se incrementa de 120 km/h a 140 km/h, el ahorro en tiempo por kilómetro es mucho menor. Matemáticamente, el tiempo para recorrer un kilómetro a 140 km/h es de aproximadamente 25,7 segundos, lo que significa un ahorro de apenas 4,3 segundos respecto a los 30 segundos que se tardan a 120 km/h.

Análisis del ahorro de tiempo al aumentar la velocidad

Este fenómeno se puede observar claramente al analizar el tiempo que se tarda en recorrer un kilómetro a diferentes velocidades. A 40 km/h, se necesitan alrededor de 90 segundos para completar un kilómetro; a 60 km/h, 60 segundos; a 80 km/h, 45 segundos; a 100 km/h, 36 segundos; a 120 km/h, 30 segundos; a 140 km/h, 25,7 segundos; y a 160 km/h, sólo 22,5 segundos.

A partir de estos datos, se puede ver que los beneficios en términos de tiempo disminuyen considerablemente a medida que la velocidad aumenta. Cuando se pasa de 40 a 60 km/h, por ejemplo, se ahorran 30 segundos por kilómetro, pero al aumentar la velocidad de 120 a 140 km/h, el ahorro es solo de poco más de 4 segundos por kilómetro. Este patrón muestra claramente que el incremento en velocidad genera un ahorro temporal decreciente.

Por tanto, aunque circular a velocidades más altas puede parecer que acorta el viaje, en realidad, el tiempo que se gana es mínimo y difícilmente justificable frente a los riesgos y gastos adicionales que supone.

¿Merece la pena el ahorro de tiempo?

Para ponerlo en perspectiva, imagina un viaje de 300 kilómetros. Si se circula a 120 km/h, el tiempo estimado es de 2 horas y 30 minutos. Si en lugar de eso, se opta por ir a 140 km/h, el tiempo se reduce en aproximadamente 20 minutos. Este ahorro puede parecer atractivo para algunos, pero considerando la legalidad, el mayor consumo de combustible, el desgaste del coche y el incremento en la probabilidad de accidentes, la decisión se torna menos lógica y más arriesgada.

Conducir a 140 km/h en autopista puede parecer a simple vista una forma eficaz de ahorrar tiempo, pero al analizarlo detenidamente, se confirma que la ganancia es mínima. Más allá del escaso ahorro temporal que implica conducir a 140 km/h en una autopista, existen múltiples factores que convierten esta práctica en una decisión poco acertada. En primer lugar, exceder los límites de velocidad establecidos por la normativa vial conlleva sanciones legales que pueden derivar en multas elevadas, pérdida de puntos en el carnet de conducir e incluso, en algunos casos, la retirada del mismo.

Por otro lado, el riesgo de accidente se incrementa de forma considerable a medida que se eleva la velocidad. A más kilómetros por hora, menor es el margen de reacción ante imprevistos y mayor la gravedad de las posibles colisiones. Esta realidad pone en peligro no sólo la integridad del conductor, sino también la de los demás usuarios de la vía. Finalmente, conducir a velocidades elevadas genera una mayor carga mental y tensión constante. Esta situación puede derivar en fatiga, disminuyendo la atención y aumentando el riesgo de errores.