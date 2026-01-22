Cómo instalar una pantalla en el coche: pasos y cuánto cuesta

La gran amplia mayoría de usuarios, en el momento de adquirir un coche, lo hacen sin añadir un solo extra. No obstante, con el paso del tiempo acaban arrepintiéndose y optan por añadirlos de forma externa, algo que lógicamente tendrá un precio mayor. Por ejemplo, el simple hecho de instalar una pantalla en el coche se ha puesto de moda sobre todo entre los más jóvenes que quieren contar, entre otras ventajas, con un GPS integrado o una pantalla que le otorgue al vehículo muchísima más personalidad y un decorado más alegre y bonito. Por ello, a continuación os vamos detallar cómo instalar una pantalla en el coche y los precios que existen actualmente en el mercado para poder adquirir un elemento de estas características.

Para qué sirve una pantalla en el coche

Antes de detallar los pasos a seguir para instalar de forma correcta una pantalla, explicaremos para qué sirve este componente en el interior del vehículo. Pues bien, es como un especie de centro de control y de información para todos y cada uno de los pasajeros. En el podrás encontrar datos importantes del automóvil, como es el caso de la velocidad, el consumo de carburante o electricidad, alertas de seguridad y además se podrá manejar el GPS, la música, el manos libres del teléfono móvil o el aire acondicionado, entre otras funciones.

Tal y como hemos destacado líneas atrás, su principal objetivo es facilitar el acceso a estas funciones de forma más cómoda y segura, ayudando a que el conductor se concentre en la conducción y reduzca distracciones al no tener que usar otros dispositivos, solo una pantalla que podrás manejar con cierta facilidad.

Pasos para instalar una pantalla en el coche Ahora sí, llegó el momento de explicar cómo se instala una pantalla en el coche. En primer lugar, debemos de apagar el vehículo y desconectar la batería por completo para evitar cortocircuitos o daños eléctricos de otro tipo. Una vez realizado este primer paso, procederemos a retirar el panel o la radio original que hay ubicada en el salpicadero utilizando, eso sí, las herramientas adecuadas. Luego, identificaremos cuáles son los cables de alimentación, los altavoces y la antena de la nueva pantalla para conectarlos de forma correcta. A continuación, instalaremos el marco o el soporte necesario para que la pantalla encaje correctamente y, posteriormente, colocaremos la nueva pantalla en su sitio y nos aseguraremos, muy importante, que quede bien fija para evitar problemas a corto plazo. Por último, volveremos a conectar la batería del coche y lo arrancaremos para comprobar si la pantalla funciona de forma correcta.