¿Cómo arrancar un coche con pinzas? Guía práctica paso a paso

Un gran número de conductores ha sufrido, en algún momento de su vida, el hecho de intentar arrancar su coche y, desgraciadamente, no ha podido realizar la acción con éxito, debido a un problema con la batería, el alternador que la carga, el motor de arranque o el interruptor de encendido, entre otros. En el caso del primero, las usuarios optan por recurrir a un elemento que, en la gran mayoría de veces, suele funcionar y muy bien: las pinzas, un objeto que se encarga de conectar una batería de un automóvil con otra cuando esta está descargada por completo. Es un truco muy sencillo de utilizar y que podría sacarnos las ‘castañas del fuego’ en más de una ocasión.

Paso a paso para arrancar el coche con pinzas

Posiciona los coches correctamente: debemos colocar los dos automóviles cerca uno del otro, pero sin que se toquen. Los vehículos deben estar lo suficientemente cerca como para que los cables de arranque lleguen de uno a otro. Deben estar apagados en todo momento en este primer paso. Prepara las pinzas de arranque: primeramente, habrá que asegurarse de que los cables de arranque estén en buen estado y sin daños. Por otro lado, es importante no tocar las pinzas entre sí mientras las conectas a las baterías, ya que puede generar un cortocircuito. Conecta la pinza roja positiva en el coche descargado: coge la pinza roja y conéctala al terminal positivo de la batería descargada (+). En caso de no poder acceder de forma sencilla al elemento, conecta la pinza al terminal positivo del motor. Conecta la pinza roja positiva en el coche con batería cargada: a continuación, cogeremos la otra pinza roja y la conectaremos al terminal positivo de la batería del coche que tiene la batería cargada. Conecta la pinza negra negativa: cogemos la pinza negra (-) y la conectaremos al terminal negativo de la batería del coche con la batería cargada. Conecta la pinza negra negativa en el coche descargado: en este caso, no debe conectarse directamente al terminal negativo de la batería descargada. En su lugar, conéctala a una parte metálica no pintada del chasis del coche descargado, como por ejemplo, una pieza de metal del motor. Esto se hace para reducir el riesgo de chispas cerca de la batería. Arranca el coche con la batería cargada: enciende el coche con la batería cargada y deja el motor funcionando durante un tiempo, entre 5 y 10 minutos. Esto ayudará a cargarla parcialmente. Desconecta las pinzas en orden inverso, muy importante realizar este paso: una vez que el coche descargado haya arrancado, desconecta las pinzas en el orden inverso en el que las conectaste. Deja el coche en marcha durante un rango de tiempo: para asegurarte de que la batería del coche se recargue un poco más, déjalo en funcionamiento durante unos 15 a 30 minutos aproximadamente, y, si es posible, conduciendo, ya que permitirá que el alternador recargue la batería de forma más óptima y eficiente.

¿Cuánto se tarda en arrancar un coche con pinzas?

La acción de arrancar un coche con pinzas no debería superar los más de 15 minutos en la mayoría de los casos. Si el vehículo en cuestión no termina de ponerse en funcionamiento después de varios intentos o después de dejarlo funcionar unos minutos, podría haber un problema adicional con la batería o el sistema eléctrico, y, en ese caso, tal vez sea necesario reemplazar la batería o investigar otros problemas, además de acudir a nuestro taller más cercano de la forma más rápida posible. Asimismo, si el automóvil no arranca después de los minutos citados, no lo sigas intentando, pues podrías dañar la batería o el sistema de arranque.

¿Qué pasa si conecto mal las pinzas?