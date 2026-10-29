Las empresas de alquiler de coches limitan los precios de sus tarifas ante el aumento de la demanda prevista tras el trágico accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) tras el alcance entre un tren de Iryo y un AVE en la línea Madrid-Sevilla. Un incremento de las reservas en el rent a car que está motivado por la cancelación de todos los trenes entre la capital y Andalucía hasta diciembre, que también se traducirá en un aumento de las ventas de tickets de autobús y plataformas de movilidad compartida.

Así lo ha confirmado la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval), a OKDIARIO, que ha expresado su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en Toledo, y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a las personas heridas y a todos los afectados por dicha tragedia.

Los coches de alquiler limitan sus precios

Ante esta situación, la Federación ha asegurado que se pone a disposición de las administraciones públicas y de las autoridades competentes para coordinar, junto con sus empresas asociadas, posibles soluciones de movilidad de los afectados y sus familias.

También, tal y como han explicado, en conversaciones con este diario, Feneval se ha puesto en contacto con sus asociados para limitar los precios de las tarifas por el fuerte aumento de la demanda al que se enfrenta el sector en los próximos días con el objetivo de evitar tarifas desproporcionadas y facilitar la movilidad de los ciudadanos afectados por el accidente.

La patronal también ha aprovechado para reconocer la labor de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cuántos están participando en las tareas de asistencia. «En estos momentos de dolor, lo verdaderamente importante son las personas. Su atención y acompañamiento deben ser la máxima prioridad, desde el respeto y la solidaridad», han añadido desde Feneval.

Iberia también limita precios

Iberia ha topado los precios de todos sus vuelos con origen o destino en Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre con un máximo de 99 euros y ha añadido una conexión adicional entre Madrid y Málaga este miércoles, con salida a las 20.00 horas desde la capital y vuelta desde Málaga a las 22.00 horas, como consecuencia del accidente ferroviario.

También ha activado flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el suceso, así como ha elevado un 20% el número de asientos de su operativa con Andalucía este miércoles, hasta las 520 plazas adicionales, tras añadir dos nuevos vuelos y aumentar la capacidad en otros dos ya programados con aviones más grandes.

Mientras que Air Europa ha añadido un vuelo adicional diario desde la capital a Málaga y Sevilla a partir de este miércoles para facilitar la movilidad entre personas tras conocerse que Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta diciembre.