Las ventas de coches han registrado un aumento de más del 8% en el mes de abril, hasta alcanzar las 106.862 unidades, de las cuales tan sólo el 4% son de vehículos propulsados por motores diésel. Una cifra que evidencia el desplome histórico de las matriculaciones de este tipo de coches, que en 2010 llegaron a ocupar el 70% del mercado en España.

Así lo reflejan los datos de matriculaciones de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, en lo que destaca la caída de las matriculaciones de coches diésel, que en abril, último mes del que hay registros, ocuparon tan sólo un 3,7% de cuota de mercado, lo que se traduce en no más de 4.000 ventas.

La caída de las ventas de coches diésel en España responde a una combinación de factores regulatorios, económicos y tecnológicos. Tras años dominando el mercado por su menor consumo y el precio más bajo del combustible, el diésel perdió atractivo después del escándalo del Dieselgate desatado en 2015 por el Grupo Volkswagen, que aceleró el endurecimiento de las normativas medioambientales.

Histórico de las ventas de coches diésel

Una situación a la que hay que sumar la reducción de los motores diésel en las gamas de los fabricantes automovilísticos, a lo que hay que sumar el avance de los vehículos híbridos y eléctricos. Como resultado, el diésel ha pasado de representar cerca del 70% de las matriculaciones en España en el año 2010 a apenas el 4% del mercado en la actualidad.

A comienzos de los años 2000, el coche diésel representaba algo más de la mitad de las matriculaciones y su cuota fue creciendo hasta alcanzar máximos cercanos al 70% entre 2006 y 2010. No obstante, a partir de 2015 comenzó un desplome; la cuota de este combustible cayó del 56% en 2016 al 36% en 2018, bajó al 22% en 2020, hasta cerrar 2025 con un 5,5% de cuota de mercado.

Ventas de coches electrificados

En el lado contrario de la historia se encuentran las ventas de coches electrificados, que se mantienen por encima del 21% del mercado, y gracias al constante crecimiento de los híbridos convencionales, el mercado ha logrado superar, por segundo mes consecutivo, la barrera de las 100.000 unidades mensuales.

Los turismos electrificados (BEV+PHEV) se consolidan como un segmento clave para impulsar el mercado. En el mes de abril, las ventas de este tipo de motorizaciones aumentaron un 42,5%, hasta alcanzar un total de 22.758 unidades y el 21,3% del mercado total. En el acumulado del año, acumulan 85.724 ventas, lo que se traduce en un 54% más que el mismo periodo del año anterior, lo que representa el 21% del total, más de 7 puntos porcentuales por encima de 2025.

Por tecnología, las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 44,4% en abril de 2026, con 11.039 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 8,7% del total de mercado en el mes, más de 2 puntos porcentuales que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 41.741 unidades, un 40,7% más que los cuatro mismos meses de 2025, con el 8,59% del mercado.