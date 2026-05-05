Las ventas de coches crecen de nuevo en abril. El mes registró 106.862 nuevas unidades, lo que representa un aumento del 8,4% respecto a abril del año anterior. A pesar de contar con Semana Santa, los meses de marzo y abril en su conjunto han mejorado su comportamiento respecto al mismo periodo del año pasado en pleno aumento de las tensiones geopolíticas e impulsados por la guerra de precios entre las marcas por la llegada de nuevos competidores. Mientras, en el total del año ya se alcanzan 407.389 ventas, lo que supone un 7,8% más en este primer cuatrimestre que en el mismo de 2025.

Así lo reflejan los datos de matriculaciones de este mes, a los que ha tenido acceso OKDIARIO. Se destaca un notable crecimiento de las ventas de electrificados, que se mantiene por encima del 21% del mercado, y el constante crecimiento de los híbridos convencionales permite al mercado superar por segundo mes consecutivo la barrera de las 100.000 unidades mensuales.

Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, ha explicado que «el mes de abril continúa con la senda alcista de todo 2026 y de nuevo volvemos a superar las 100.000 unidades vendidas en un mes en el que ha habido días festivos por la Semana Santa». «El tirón de los particulares continúa al alza y el mercado parece descontar las señales de alarma que provienen de las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz. Es más, si descontamos el efecto DANA este canal crece a un ritmo del 19% respecto a abril de 2025; mientras que el canal empresa también crece a un ritmo inferior, pero por encima del 5%», ha añadido García.

Además, el director de comunicación y marketing de Anfac, ha confesado que «de continuar con este ritmo, el cierre del ejercicio 2026 debería situarse por encima de los 1,2 millones de ventas de coches; una previsión que podría variar si la guerra de Irán se extiende más en el tiempo».

Por su parte, Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, ha destacado que «las matriculaciones continúan al alza en abril, con volúmenes acordes a nuestro mercado, e impulsadas, en buena medida, por el canal de particulares. Esto ocurre en un momento en el que el precio medio de los vehículos nuevos se contiene por la presión competitiva que ejercen las nuevas marcas y que provoca el aumento de los descuentos y el esfuerzo promocional del resto de distribuidores para poder seguir siendo atractivos para los compradores».

«En este momento en el que la sensibilidad al precio es tan elevada y la decisión de compra suele estar más vinculada a la cuota mensual que al valor absoluto del vehículo, los puntos de venta tiran también de soluciones de financiación más atractivas que los préstamos tradicionales para facilitar el acceso a los vehículos, sobre todo, en los segmentos de mayor volumen de ventas, como es el caso de los SUV. De ahí que tengan una representación tan significativa. Si se mantiene esta tendencia, podemos hablar de superar los 1,2 millones de unidades matriculadas a cierre de año», ha añadido Puche.

Ventas de coches en España

Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, ha indicado que «la matriculación de vehículos en España mantiene en abril una evolución positiva, aunque con un crecimiento más contenido. En este contexto, la lectura del mes es favorable si se tiene en cuenta que estamos comparando con abril del año pasado, un periodo en el que las matriculaciones en la Comunidad Valenciana estuvieron fuertemente condicionadas por el efecto de la DANA, lo que distorsiona el análisis interanual».

«El mercado continúa en positivo, impulsado en gran medida por el buen comportamiento de las ventas de vehículos electrificados, que siguen mostrando una tendencia al alza. No obstante, desde la visión de Faconauto, en abril hemos detectado una cierta caída en la actividad comercial de los concesionarios, con una menor cartera de pedidos, lo que nos lleva a mantener una posición de cautela sobre la evolución del mercado en los próximos meses», ha concluido Morales.