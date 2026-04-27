Rox Motor negocia con inversores para el desembarco de la marca en España en 2027 con SUV de gran tamaño de lujo y motores con sistemas de autonomía extendida (EREV), diferenciándose del resto de fabricantes chinos que apuestan por entrar en el mercado español con tecnologías 100% eléctricas. El fabricante automovilístico se suma a la llegada de otras marcas de coches premium con sede en China, como es el caso de Denza o Zeekr, que comenzarán a comercializar sus modelos este año.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía, en conversaciones con este diario, que han señalado que, tras el éxito de la marca en los distintos mercados latinoamericanos y en Oriente Medio, en los que las compañías de automoción chinas ya representan entre un 40% y un 50% del mercado total, Rox Motor acelera ahora su estrategia de expansión internacional con el objetivo de entrar en Europa.

En este contexto, la compañía está en búsqueda de inversores para facilitar su desembarco en España en 2027, en un movimiento que marca un cambio relevante en su posicionamiento, alejándose de la percepción exclusivamente asociada al coche eléctrico y apostando por una propuesta más amplia basada en tecnología, experiencia de usuario y movilidad premium, gracias al uso de sistemas de autonomía extendida (EREV).

Rox desembarcará en España en 2027

Rox Motor es un fabricante chino de vehículos de nueva energía (NEV), fundado en 2023, con sede en Shanghái, China. Con tan sólo tres años de vida, la compañía ya está presente en 40 países con un sólido posicionamiento en los mercados de Oriente Medio. Un número que la compañía prevé incrementar con su expansión en Latinoamérica y Europa.

Por el momento, la marca cuenta con una gama reducida y comercializa dos modelos enfocados al segmento SUV premium que rondan los 80.000 dólares y buscan competir con el Land Rover Defender o el Toyota Land Cruiser.

Por un lado, el ROX 01, un todoterreno de lujo disponible en configuraciones de 6 y 7 plazas, diseñado para ofrecer una combinación de confort, capacidad familiar y uso en largos recorridos, apoyado en una tecnología de autonomía extendida.

Por otro lado, el ROX Adamas, una evolución más avanzada que incorpora un mayor nivel de equipamiento tecnológico, sistemas de asistencia a la conducción más sofisticados y acabados interiores más refinados, reforzando así su posicionamiento dentro del segmento premium.

Ambos modelos utilizan una tecnología de autonomía extendida (EREV). Este sistema combina un motor eléctrico con un motor de gasolina que no mueve directamente las ruedas, sino que actúa como generador para recargar la batería durante la marcha. Esta característica les permite diferenciarse de la mayoría de fabricantes chinos, que están entrando al mercado principalmente con vehículos 100% eléctricos, ofreciendo en su lugar una solución más flexible que reduce la dependencia exclusiva de la infraestructura de recarga.