Denza, la marca premium de alta tecnología de BYD, ha presentado su desembarco en Europa, donde pretende robar ventas a los fabricantes automovilísticos alemanes premium con coches 100% eléctricos de ultralujo capaces de cargar sus baterías en tan sólo 5 minutos gracias a la tecnología FLASH Charging.

La llegada de Denza marca un cambio significativo en el panorama de los automóviles premium en Europa, que comienza con dos modelos que se adaptan a estilos de vida muy diferentes, pero igualmente exigentes: el Denza Z9GT y el DENZA D9, que estarán a la venta desde 101.000 euros y 78.500 euros respectivamente.

Denza, la llegada de eléctricos de ultralujo

Como buque insignia de la gama, el Z9GT -disponible tanto en versión 100% eléctrica como Super Hybrid DM- desafía el statu quo de los gran turismo de altas prestaciones. Combina la silueta elegante y agresiva de un deportivo con la elegancia práctica de un coche familiar. Impulsado por el sistema de tres motores más avanzado de Denza, el Z9GT ofrece una aceleración impresionante (de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos en la versión 100% eléctrica) y una gran agilidad, junto con una dirección trasera independiente que permite un nivel de dinamismo hasta el momento impensable, pudiendo hacer giros en U o incluso ofrecer la función de avance en diagonal para desplazarse sin problemas en espacios estrechos.

El Denza D9 DM-i aporta elegancia y la tecnología para vehículos enchufables de BYD al segmento de los monovolúmenes premium, con capacidad para que siete adultos de 180 cm de altura viajen con siete maletas de cabina y siete mochilas. Su sistema de propulsión DM-i ofrece tracción total, una autonomía de 210 km en modo eléctrico y una autonomía conjunta, con la batería y el depósito de combustible llenos, de 950 km, lo que lo convierte en el monovolumen de primera clase definitivo tanto para moverse por la ciudad como para hacer viajes de larga distancia.

Ambos modelos se benefician de la colaboración de Denza con Devialet, especialista francés en sistemas de audio premium. Las configuraciones resultantes (20 altavoces en el Z9GT y 16 en el D9) utilizan lo último en tecnología de sonido, que junto con la potencia del sistema Dolby Atmos, distribuyen el sonido con precisión por todo el habitáculo y ofrecen un mayor nivel de detalle, claridad y separación sonora. La inmersión que permite este sistema alcanza un nuevo nivel de emoción y envuelve a los consumidores en el ambiente musical que más les guste.

Cargar el coche en 5 minutos

Estos dos nuevos modelos, al igual que el resto de la gama de Denza, liderarán la implantación de la tecnología FLASH Charging en toda Europa. Con una potencia de hasta 1.500 kW, la tecnología se basa en la Blade Battery de segunda generación de BYD y cumple la promesa de: ‘Listo en 5, lleno en 9, con frío +3’, es decir, recargas del 10% al 70% en cinco minutos, del 10 % al 97 % en nueve minutos e, incluso a -30 °C, del 20 % al 97 % en solo 12 minutos. Además, BYD ha confirmado en el evento de presentación en París sus planes para instalar 6.000 estaciones fuera de China en los próximos 12 meses, incluyendo 3.000 de ellas en Europa.

El primer paso del despliegue inicial de Denza en Europa tendrá lugar en Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido, pero la marca se extenderá rápidamente por todo el continente, con una presencia prevista en al menos 30 países para finales de año. Esta red contará con al menos 150 concesionarios a finales de 2026. En América Latina, por su parte, la marca ya tiene presencia comercial en Brasil y México, lo que permite a los primeros clientes reservar cualquiera de los nuevos modelos.

Además, los clientes de Denza disfrutarán de una experiencia premium, con servicios como el mantenimiento organizado a través de la aplicación para smartphone específica de la marca, pequeñas actualizaciones y tareas de mantenimiento realizadas in situ, en el domicilio o en el lugar de trabajo, e incluso un servicio de limpieza gratuito.

Al combinar la experiencia tecnológica de BYD con un ADN exclusivo y premium y una experiencia de cliente excepcional, Denza está lista para dar un paso de gigante en la adopción de la movilidad sostenible basada en la tecnología enchufable.