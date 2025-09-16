Denza aterrizará en España con una tecnología para sus modelos 100% eléctricos capaz de cargar hasta 400 kilómetros de autonomía en solo 5 minutos. La marca de lujo del fabricante automovilístico chino BYD comenzará a comercializar sus modelos en el último trimestre de 2025 con el lanzamiento del Denza Z9 GT, que implementará la nueva super e-platform -que agrupa el motor, la electrónica de control y la batería en una única estructura incrustada en el chasis- con una mejorada potencia máxima de carga de 1.000 voltios que permite recargar dos kilómetros de autonomía por segundo.

Así lo ha confirmado Alberto de Aza, Country Manager de BYD para España y Portugal, en conversaciones con este diario, que ha destacado que la nueva super e-platform, que incorporarán los vehículos de Denza, consigue la velocidad más rápida de carga del mundo hasta el momento.

Cargar tu coche en 5 minutos

Para conseguir que el coche sea capaz de cargar 400 kilómetros de autonomía en solo cinco minutos o recargar dos kilómetros de autonomía por segundo, además de incorporar la super e-platform, el coche debe estar conectado a un tipo de cargador capaz de entregar esta energía. Con lo que el fabricante automovilístico desplegará su propia red de recarga en España.

No obstante, la firma aún no ha confirmado el inicio de su despliegue, ni el número de postes por instalar. BYD planea construir más de 4.000 estaciones con este tipo de carga en China, junto con el desarrollo de una innovadora tecnología de carga dual que puede actualizar instantáneamente los cargadores rápidos y los supercargadores a cargadores ultrarrápidos.

Ventas de BYD en España

BYD se ha convertido en la compañía con mayor volumen de ventas en modelos electrificados a nivel mundial con un total de 2,86 millones de unidades, lo que se traduce en un 23% más que en el mismo periodo del año anterior.

Mientras, en el mercado español, el fabricante automovilístico chino -a falta de sumar las matriculaciones de Denza en sus cifras- ha vuelto a ser la compañía líder en venta de vehículos electrificados con 1.827 unidades matriculadas en el mercado nacional, lo que le ha permitido tener una cuota de mercado del 12,2%.

BYD Seal 6 DM-i

Unas cifras que la firma asiática prevé incrementar ante la llegada de nuevos modelos al mercado español, como es el caso del nuevo BYD Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable con hasta 1.505 kilómetros de autonomía. Se trata del segundo modelo híbrido enchufable que la firma lanza en Europa, tras el exitoso SEAL U DM-i, un SUV del que ya se han comercializado más de un millón de unidades en todo el mundo.

De Aza también ha confirmado a este diario que el fabricante automovilístico va a cerrar con 100 puntos de venta en España, de los 1.000 con los que contará en el mercado europeo en total. Unos números que el gigante chino prevé duplicar con la entrada del nuevo año, al alcanzar 2.000 concesionarios en Europa en 2026.