Certificado de conformidad de un coche: qué es, quién lo emite, cuánto tarda y precio

El hecho de comprar un vehículo no solo es acudir al concesionario y llevártelo a casa. Existen una gran variedad de trámites administrativos que llevan un tiempo y que debes cumplir al máximo para poder hacerte con un nuevo automóvil. Uno de ellos es el certificado de conformidad del coche, que a continuación os vamos a explicar qué es y para qué sirve, además de su precio, requisitos y pasos a seguir para conseguirlo en diferentes casos.

Qué es el certificado de conformidad de un coche

El certificado de conformidad del coche es un documento oficial que es emitido por el fabricante del vehículo para acreditar en todo momento que dicho modelo en cuestión cumple con cada uno de los requisitos y las normas técnicas y medioambientales establecidas por la Unión Europea en el momento de la fabricación. ¿Qué incluye estos ‘papeles’? Pues bien, el número de bastidor, todo tipo de especificaciones técnicas, como, por ejemplo, el motor, la potencia, las emisiones, medidas, peso; y la homologación europea correspondiente. Este certificado, especialmente, se realiza cuando se importa un automóvil desde otro país a la Unión Europea, básicamente para facilitar su matriculación sin necesidad de realizar una homologación individual adicional del mismo.

Quién puede emitirlo, dónde se saca y cuánto tarda

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el certificado de conformidad solamente puede ser emitido por el fabricante del coche o su representante oficial en el país, es decir, la marca a través de su servicio de atención al cliente o un concesionario autorizado, pues es quien dispone de la homologación original del mismo a la normativa europea. Para conseguirlo solo debes acudir a la marca, ya sea de forma presencial u online, aportando el número de bastidor del coche y la documentación. A partir de ahí, el plazo de entrega, si todo va bien, suele ser de entre dos o tres semanas.

Cómo conseguir el certificado de conformidad de un coche

A continuación, os vamos a explicar detalladamente cada paso para conseguir el certificado de conformidad de un coche. En primer lugar, debes comprobar si tu vehículo tiene una homologación europea, pues el COCO solo existe en coches de esta índole, de lo contrario puede no tenerla. Si lo es, en segundo lugar debes localizar el número de bastidor, que se relaciona con un VIN de 17 caracteres y aparece en la ficha técnica, en el permiso de circulación o en el propio vehículo. Contactar con el fabricante sería el siguiente paso, pues solo él o un concesionario oficial podría emitir este certificado. ¿Cómo hacerlo? Pues bien, a través de la web oficial de la marca, por atención al cliente (tlf) o en el ya citado concesionario oficial.

Una vez nos hayamos puesto en contacto, lo siguiente será aportar toda la documentación requerida, es decir, número de bastidor, copia del DNI o pasaporte, documentación del vehículo y permiso de circulación. Pagaremos la tasa correspondiente (el precio podría variar dependiendo del fabricante) y esperaremos durante dos o tres semanas para recibir el certificado, ya sea en digital o papel.

Cuánto vale

En condiciones normales, el precio de un certificado de conformidad variará bastante según la marca, el modelo y el país de primera matriculación del coche, pero suele situarse en un rango que va desde aproximadamente unos 100 €–150 € hasta 300 € o más por vehículo, en casos de vehículos de gama alta que pueden tener una diferencia significativa. Estos precios son los habituales cuando se pide una copia o duplicado del COC al fabricante o a un proveedor autorizado, y a menudo se expresan sin incluir IVA o gastos de envío, por lo que el importe final puede ser algo mayor al pedirlo oficialmente.

