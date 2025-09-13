Buenas noticias de la DGT: los trámites que ya puedes hacer sin pisar una oficina

Hay trámites de la DGT que ya puedes hacer sin pisar una oficina, esta administración tiene buenos noticias para ti. Son días en los que podremos aprovechar al máximo determinados elementos que pueden cambiarnos para siempre, en especial, si somos conscientes de lo que podemos hacer sin necesidad de pisar una oficina. Ese tiempo que invertimos en hacer trámites cada vez se va reduciendo más y hace que seamos más independientes a la hora de hacer determinados procesos.

Ha llegado ese momento en el que podremos empezar a ver llegar algunos cambios de ciclo en los que todo puede ser posible. Simplemente deberemos apostar muy claramente por un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno en unos días cargados de actividad, cada segundo cuenta y en este proceso la DGT hace que podamos encargadnos de nuestros propios trámites desde casa. Una manera de trabajar que no sólo desbloquea las oficinas, sino que agiliza unos trámites que son cada vez más y más comunes para todos. Es cuestión de conocer la normativa y ser conscientes de lo que podremos empezar a tener en consideración en estos días.

La DGT trae buenas noticias

Las buenas noticias llegan desde la DGT, por lo que, habrá llegado ese momento de poner en práctica algunos elementos que quizás hasta el momento no subíamos que podríamos tener por delante. Los trámites con esta administración pueden ser más sencillos de lo que parece.

Antes que nada, debes tener en consideración algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en cuenta. Cada pequeño gesto parece que acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta.

El detalle que tenemos por delante es un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado esa forma de trabajar que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener por delante. Cada vez más podemos apostar por trámites online que son cada vez más sencillos.

Es hora de ponerse manos a la obra con algunos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el momento desconocíamos. Estaremos muy pendientes de un giro radical que nos hará más fácil hacer cualquier trámite con la DGT o casi cualquiera, ampliando el número de trámites que podemos hacer.

Los trámites que ya puedes hacer sin pisar una oficina

Cada vez más partes de la administración permiten hacer trámites online, desde la pandemia, se ha dado un paso gigante hacia la digitalización. Algo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo una nueva realidad.

Es momento de hacer algunos trámites de una manera que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de apostar claramente por este tipo de forma de trabajar que es fácil para la administración, pero también para los que trabajamos con ella.

Tal y como nos explican en su web: «Accede a trámites generales de la DGT como puedan ser la compra de tasas, solicitar cita previa, gestionar tu Dirección Electrónica Vial, dar de alta un representante para que acuda a realizar el trámite en tu nombre, presentación de escritos y quejas o la validación de equipos para realizar tus trámites de manera online, certificados y documentos».

Soguiendo con la misma explicación: «La realización de determinados trámites en la DGT requiere el pago de una tasa pública previamente establecida. Dependiendo del trámite la tasa tendrá un importe u otro. Puedes consultar el catálogo de tasas de tráfico con su descripción e importe. La tasa se puede abonar con anterioridad a la realización de los diferentes trámites, tanto individuales como múltiples. Una vez abonada, podrás aplicarla en los correspondientes trámites en internet o si haces el trámite presencialmente en cualquier cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. En algunos de nuestros trámites online es posible pagar la tasa en el momento de realizar el trámite. Además de pagar una tasa podrás realizar otras operaciones cómo consultar su estado, actualizarlas o solicitar su devolución. Si tienes una empresa o una entidad colaboradora de la DGT y tienes que realizar muchos pagos de tasas, te aconsejamos que consultes nuestro servicio de pago de tasas para profesionales y colaboradores».

Las tasas de la DGT se pueden pagar de dos formas que incluyen la forma telemática, pero también a través de la aplicación que puedes bajarte en el teléfono:

Por internet. Necesitarás certificado electrónico, cl@ve pin o cl@ve permanente.

En algunos de nuestros trámites puedes hacer el pago de la tasa dentro del propio trámite, en otros tendrás que pagar previamente la tasa desde la aplicación de pago de tasas. En este caso, al pagar la tasa a través de internet, te hacemos entrega del justificante de pago. En la última hoja del justificante puedes encontrar el número de la tasa que has adquirido, que es lo que debes introducir a la hora de hacer un trámite por Internet. Se trata de un número de 12 dígitos que va acompañado de la fecha de pago y el coste de la misma. Ayuda En caso de adquirir varias tasas, en la última hoja del justificante, tendrás el listado de todas ellas. Revisa que el número de tasa que vayas a aplicar corresponda al tipo de tasa requerido en el trámite. Si tienes una empresa o una entidad colaboradora de la DGT y tienes que realizar muchos pagos de tasas, te aconsejamos que consultes nuestro servicio de pago de tasas para profesionales y colaboradores.

Desde la app miDGT, aplicación para móviles y tablets de la DGT. Podrás consultar qué tasa necesitas y pagarla, así como consultar y gestionar las tasas que hayas pagado, con el histórico de todas las tasas las hayas ya usado o aún no. Puedes consultar esta página para más información y descarga de la aplicación de manera gratuita tanto para Android como iOS.

Para acceder al pago y gestión de tasas desde la app, debes ir al menú principal de la aplicación y entrar en el apartado de ‘Mis trámites’ -> ‘Tasas’.

Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito de una entidad financiera adherida al pago de tasas con tarjeta, o con cargo en cuenta bancaria. Ten en cuenta que has de ser titular, cotitular o estar autorizado en tu banco para que autoricen el cargo del importe del pago de las tasas.