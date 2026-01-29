Los españoles pagan el precio del bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a las ayudas al coche eléctrico. El Ejecutivo ha retrasado la publicación del Plan Auto+, incentivos a la compra de motores propulsados por electricidad, que sustituye al Plan Moves III, vigente hasta 2025, y ha dejado sin efecto la deducción del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para vehículos eléctricos y la instalación de un punto de recarga. Una mala noticia que afecta en la factura de este tipo de motorizaciones en hasta 10.000 euros.

Así lo han explicado fuentes cercanas al sector, en conversaciones con este diario, que han criticado la gestión de los incentivos a la demanda de coches 100% eléctricos del Gobierno. El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de diciembre la puesta en marcha de un plan integral para la industria del automóvil con 400 millones de euros en ayudas a la compra de este tipo eléctricos. Un montante que es la mitad de lo presupuestado el año anterior para el mismo objetivo. Eso sí, cabe destacar que los 800 millones de 2025 incluían incentivos a la instalación de puntos de recarga, peor con un importe mucho menor que el otorgado con la compra de un automóvil.

«Con el plan Moves III, los españoles recibían 7.000 euros por la compra de un coche eléctrico, en caso de achatarrar su coche, cantidad que se reducía a la mitad -4.500 euros- si el comprador no entregaba su vehículo antiguo. A estos 7.000 euros habría que sumar los hasta 3.000 euros con la deducción del 15% en el IRPF, lo que hace un descuento en la factura total, en el mejor de los casos, de hasta 10.000 euros», señalan las citadas fuentes a este diario.

Un descuento que ahora mismo es cero ante el bloqueo del Gobierno en la publicación de las ayudas al coche eléctrico y la derogación del Congreso de los Diputados este martes del decreto ley del llamado «escudo social», que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable, en el que el Ejecutivo prendía colar todo tipo de ayudas en un decreto ómnibus.

Ayudas al coche eléctrico

Una situación que está provocando una caída de los pedidos en el primer mes del año. «En enero no se están realizando pedidos de eléctricos, las matriculaciones que se están contabilizando son, mayoritariamente, de ordenes realizadas en meses de 2025, esto es de diciembre o, incluso, de octubre o noviembre», han añadido.

La patronal de los fabricantes de coches ha añadido que «es clave que los ciudadanos tengan una visibilidad clara y estable de los mecanismos de ayuda existentes y que, sobre la base del consenso, se ponga en marcha sin demora el anunciado Plan Auto+ y se recupere la deducción fiscal en IRPF, ambos con efectos retroactivos a uno de enero».

«Todo ello sin olvidar tampoco que hace casi dos años que no hay ayudas para la descarbonización de las flotas de camiones y autobuses. Un parón ahora en las ventas sería un duro revés para una industria en plena transformación y plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización exigidos por la Unión Europea, y un nuevo motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia las nuevas tecnologías», han concluido.