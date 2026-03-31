La baliza V-16 no es suficiente: la Guardia Civil está multando a todos los conductores que no lleen la V-25 en su coche

La Operación Salida del pasado viernes por la Semana Santa dejó retenciones en las carreteras de las principales ciudades del país; este Jueves Santo se esperan nuevas retenciones producidas por los nuevos desplazamientos, sobre todo hacia el sur de España y zonas costeras.

Este año, en Semana Santa, se prevén más de 17 millones de desplazamientos hasta el próximo 6 de abril, lo que significa que los desplazamientos por carretera han aumentado alrededor de un 7,3 % respecto al año pasado.

Además de los atascos, este año viajar en coche está saliendo más caro que otros años debido a la subida del precio del gasóleo, en donde el precio medio del litro de gasóleo es un 25,48% más caro que el año pasado.

Hoy, llenar un depósito medio de un vehículo de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 97,5 euros, casi 20 euros más que en 2025. Y en el caso de la gasolina, llenar ahora un depósito cuesta de media 87,61 euros, casi cinco euros más que el año pasado.

Por ello, antes de realizar un viaje, es importante planificar el recorrido para echar gasolina lo menos posible y, además, llevar en el vehículo la baliza V-16, siendo este dispositivo de señalización de uso obligatorio en caso de avería en carretera.

Si viajas a las principales ciudades del país, tienes que tener en cuenta que desde el 1 de enero de este año, muchas de estas ciudades cuentan con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes.

Etiquetas de zonas con bajas emisiones

Para acceder a estas zonas en las ciudades que cuenten con ellas, es necesario tener el indicativo V-25, es decir, la etiqueta medioambiental.