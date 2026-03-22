Ni Dacia ni Toyota: el coche más vendido en España se fabrica aquí, cuesta 15.213 euros y tiene etiqueta C

El mercado del automóvil en España vuelve a dar un giro inesperado. Durante meses, modelos como el Dacia Sandero parecían intocables gracias a sus precios ajustados, mientras que otros como el Toyota C-HR se consolidaban por su apuesta híbrida. Sin embargo, el liderazgo ha cambiado y lo ha hecho con un modelo que juega en casa. Pero ¿cuál es ese coche que es ya el más vendido en España gracias a sus prestaciones y sobre todo, a que nos puede costar poco más de 15.000 euros?

No es un modelo nuevo ni algo que haya aparecido ahora de repente. Lleva años en el mercado y, precisamente por eso, muchos ya lo tienen más que conocido. Pero en lugar de quedarse atrás, ha ido ajustándose poco a poco y eso le ha servido para volver a estar en el punto de mira. Sin grandes revoluciones, con cambios bastante concretos y apostando por lo que siempre le ha funcionado: un precio ajustado, un diseño que no se queda anticuado y una fórmula sencilla que, al final, sigue convenciendo. El resultado es que este modelo es actualmente el coche más vendido en España. Y lidera sin electrificación, con etiqueta C y con un precio de partida que lo convierte en una de las opciones más accesibles del mercado.

El coche más vendido en España vuelve a ser un modelo nacional

El Seat Ibiza ha recuperado el primer puesto en el ranking de matriculaciones en España y es ahora el coche más vendido en España, según los últimos datos, del mes de febrero. Por lo visto, la diferencia con sus competidores es mínima, pero suficiente para liderar. Apenas una decena de unidades separan al Ibiza de sus competidores más directos, lo que refleja hasta qué punto está reñido el mercado. Aun así, el modelo de Seat ha conseguido imponerse tanto en el mes como en el acumulado del año.

Si se analizan los dos primeros meses de 2026, el Ibiza mantiene esa ventaja y amplía ligeramente la distancia respecto a modelos como el Sandero o el C-HR. Un doble liderazgo que refuerza su posición como uno de los coches favoritos de los conductores españoles.

Un precio que vuelve a marcar la diferencia

Uno de los factores clave en este regreso al primer puesto está en el precio. El Seat Ibiza arranca en 15.213 euros en su versión más básica, una cifra que lo sitúa en una posición muy competitiva dentro del segmento. Pero además, la gama de este coche es amplia así que si deseas aumentar prestaciones y equipamiento lo puedes hacer sin problema y pagando precios todavía más bajos a los de otras marcas. Como dato, la versión más completa del Seat Ibiza te puede quedar en torno a los 25.000 euros.

Diseño renovado y equipamiento desde el nivel básico

No olvidemos además que la última actualización del modelo aunque no es una revolución sí que supone un buen reajuste, con cambios sutiles en el diseño exterior, como nuevas llantas o una iluminación revisada, y que han servido para darle un aire más actual sin romper con su identidad. En el interior, el equipamiento también ha evolucionado. Incluso en las versiones más básicas se incluyen elementos que hace unos años estaban reservados a gamas superiores. Entre ellos destacan los faros LED, el cuadro digital o sistemas de seguridad como la frenada automática en ciudad. Todo esto contribuye a que el coche mantenga una buena relación entre precio y equipamiento, uno de los aspectos más valorados en este segmento.

Sin hibridación, pero con etiqueta C

A diferencia de muchos de sus rivales, el Seat Ibiza no apuesta por sistemas híbridos. Toda su gama se basa en motores de gasolina convencionales, lo que le otorga la etiqueta C de la DGT. Esto puede parecer un inconveniente frente a modelos electrificados, pero también tiene su lado positivo. Permite mantener precios más contenidos y una mecánica más sencilla, algo que sigue siendo atractivo para muchos conductores. Las opciones disponibles cubren diferentes necesidades, desde motores más básicos pensados para un uso urbano hasta versiones más potentes que ofrecen un rendimiento superior.

Las ventas siguen subiendo, pero con matices

El mercado del automóvil sigue moviéndose, eso es evidente. No hay cifras espectaculares, pero sí una tendencia que apunta hacia arriba. Poco a poco, las matriculaciones van recuperando terreno después de unos años bastante irregulares. En febrero, por ejemplo, se volvió a ver ese empujón. Se rozaron las 100.000 unidades vendidas y, aunque no es una cifra histórica, sí confirma que la gente está volviendo a comprar coche, aunque con más dudas y comparando mucho más que antes.

Eso sí, no todos los modelos juegan en las mismas condiciones. Los electrificados siguen creciendo, sobre todo los híbridos, que cada vez se ven más en la calle. Aun así, los motores de siempre no han desaparecido ni mucho menos. De hecho, en coches pequeños como el Ibiza siguen teniendo muchísimo peso y parece que determina el que por el momento lidere, aunque otras marcas y otros modelos, como el C-HR, con su tirón gracias a la etiqueta ECO, le hacen sombra, al igual que modelos como el 208 o el Clio que siguen siendo también de los más vendidos.