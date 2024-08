Aviso urgente si pasas por esta carretera española: tendrás que registrarte online o no podrás pasar

De las mayores polémicas que se encuentran en la red viaria española, sin duda alguna, es la implantación de los peajes. El que haya que pagar dinero por la circulación en un tramo de autopista no deja de ser una cuestión que normalmente suele generar una polémica importante. El caso es que este sistema está muy cerca de evolucionar y va a obligar a que se registre el coche mediante un sitio web. Desde hace unos meses en nuestro país se ha producido una polémica importante sobre la implantación de una gran red de peajes en las carreteras. Hablamos de uno de los puntos que tienen mayor importancia de los que fueron remitidos a Bruselas para la recepción del dinero preciso en los Fondos Next Generation. Aunque siempre se negó todo ello. Hablamos de un registro que es obligatorio en la red de redes para poder circular por la carretera y en este sentido, uno de los sistemas que cuentan con más posibilidades es el modelo portugués, donde se paga por cada kilómetro que se recorre en la autopista, de tal forma que se necesita tener un sistema de control de matrículas que sea muy avanzado en lo tecnológico. Lo más importante que no hay que olvidar es el registro obligatorio mediante una web antes de que se entre en la autopista, o va a tener una multa en su casa.

La importancia de la tecnología

Aunque se habla de un modelo con tintes futuristas y que está ya funcionando en otros países, lo cierto es que en nuestro país es posible encontrarlo en una autopista de Euskadi. Se habla, en concreto, de la A-636 entre Bergara y Beasain, donde el sistema fue implantado desde 2022 y que terminó haciendo que los conductores paguen por cada kilómetro que recorran por esta carretera con el vehículo. Algo que es de verdad interesante es que para el acceso a la carretera no hay que pasar por los clásicos peajes para hacer el pago. Solo se tiene que acceder a la carretera y las cámaras van a ir detectando la matrícula. Eso sí, siempre hay que tener claro que hay que estar registrado en la web para poder asociar la matrícula con una tarjeta de crédito o débito. De no ser así, la multa que puede llegar a tu hogar es de 150 euros. Existen otras alternativas actualmente que tenemos bastante interiorizadas, como el pago de ViaT en los conductores que utilizan habitualmente los peajes. Estamos ante algo importante que puede ser algo normal en España. Hablamos del acceso a una web de forma obligatoria antes de poder entrar a una carretera para que la matrícula se asocie al método de pago. Esto puede parecer una tontería, pero puede terminar provocando que muchas veces los usuarios no tengan conocimientos necesarios para poder hacerlo.

Los peajes que irán desapareciendo

Una realidad constatable es que los peajes están desapareciendo de nuestras carreteras. Por todo ello, los conductores es posible que transiten con libertas por la vía sin que tengan que pagar un euro. Todo esto hace que mejore la fluidez en las áreas, acortando tiempos y permitiendo que los viajeros disfruten de una gran experiencia en las vacaciones.

Pese a que realmente quedan unas veinte autopistas de pago, se han ido liberando algunas destacadas que son un alivio importante para los conductores.

Eso sí, no olvidemos que Óscar Puente ha enfatizado que dicha medida es de carácter temporal y que va a estar vigente hasta el 15 de octubre. La medida, además de favorecer las finanzas de los conductores, se puso en marcha para la mejora de la fluidez de la vía, además de otras opciones.

El objetivo más importante es la mejora de la fluidez en la A-70, siendo una vía rápida que tiene una media de más de noventa y cinco mil vehículos diarios.

Un tráfico elevado que generaba retrasos de gran importancia que lo que hacían era afectar al confort y experiencia de los conductores. Así se descongestionan las carreteras.

El funcionamiento de los peajes

Los peajes existen por los contratos, todo ello previa adjudicación, que se haga entre el gobierno y algunas empresas que se encargan de construir y mantener varios tramos durante un tiempo prolongado de entre veinte y treinta años. Después de esos años, el gobierno puede renovar las concesiones o no hacerlo, como se hizo estos últimos años.

Eso sí, en este caso en concreto hay una medida temporal, pero que creemos que es bastante positiva y con la que los viajeros ahorrarán dinero y mejorará la circulación en las vías.

El tiempo dirá en el futuro si se seguirá en esta dirección, puesto que siempre es importante valorar todos estos temas y de manera especial el tema de los peajes, que tanta polémica causan entre los conductores.