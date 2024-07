La DGT se pronuncia: nuevo límite de 150 km/h en las autopistas en estos casos

Cuando vamos por una autopista en el cual la velocidad máxima que se permite es de 120 y nos supera un vehículo que va a más velocidad, es posible pensar que, o es un coche oficial o de emergencia, el cual debería portar las luces y alarmas encendidas, o un vehículo fugándose de la justicia. Eso sí, también podemos estar equivocados y ser testigo de uno de los casos raros en los que un coche que ni es oficial ni de emergencia puede ir a 150. Una forma de saberlo, si se tiene tiempo, es ver la matrícula: si cuenta con un par de letras mayúsculas, F y V, vamos a estar frente a un coche autorizado por la DGT a que rebase el límite de velocidad, formando parte de una prueba o investigación de carácter tecnológico.

La señal V-12 y las limitaciones de velocidad

En nuestro país los límites de velocidad siguen siendo de 90 en las carreteras y de 120 en determinados tramos de las autopistas, pero parece que por parte de la DGT no existen intenciones de aumentar el límite a 150, como han hecho en algún país de la Unión Europea. Lo que sí hay son voces, por parte de los técnicos que buscan bajar el límite a 100, aunque todavía no se haya anunciado nada y tampoco hay previsión de que ocurra en el corto o medio plazo. Sí que es verdad que hay una señal que vale para indicar que un vehículo puede ir hasta 150, siendo la señal V-12, que la llevan aquellos coches que participan en pruebas o ensayos de carácter experimental.

Las pruebas se suelen hacer en tramos de carreteras en los que se va a suspender de forma temporal la circulación de más vehículos, pero cuando ello no sea posible, los que tengan la responsabilidad de las pruebas tendrán que colocar señales para los otros conductores que se hace una prueba.

La misma es preciso que cumpla con otros requisitos para que se autorice por la DGT, presentando un informe en el que se va a explicar la misma naturaleza del propio experimento o contar con autorización de la comunidad en la que va a estar el tramo en el que se realice el experimento.

El artículo 47 deja claro que el vehículo de prueba no pude superar los 30 km sobre el límite que se permite en las carreteras o autopistas. Por lo tanto, si la prueba se hace en una carretera con límite de 90, el coche no puede superar los 120.

¿Qué otros coches y vehículos pueden ir más rápido?

Solo pueden superar los límites, son los vehículos oficiales, patrullas, ambulancias y en situaciones que emergencia que precisen de dicha velocidad. Los demás coches que pueden pasar los límites son los de escolta y que vayan en caravana.

No hay que olvidarse que conducir sobre los límites que se permiten, hasta 150 km/h sin contar con la señal V-12 o que cumplan con alguna característica de las que hemos hablado, puede ser objeto de multas por valor de 100 euros.

A nivel práctico, si se sobrepasa el límite, amen de la multa, es posible que se pierden puntos en el carnet.

España se mantiene en las mismas

Son muchos los países que están valorando el aumentar la velocidad en las vías rápidas de 150 km/h y otros como Suiza quieren bajarla a 80 km/h.

En dicha situación, desde la Unión Europa no hay competencias para que se establezca una normativa generalizada. Todo ello da pie a que cada país tenga límites distintos, como Alemania, en donde existen tramos en los que no hay máximo legal, aunque se recomienda no ir a más de 130 km/h.

Ante dicha situación, España tiene clara su opinión, donde Pere Navarro, el director de la DGT. Para él, limitar la velocidad es «decisivo para la seguridad». Por lo tanto, no habrá una mayor velocidad permitida en las carreteras, al menos d emomento, porque cuánta mayor velocidad haya más posibilidades hay de que se produzca el efecto túnel, que es un suceso peligroso en el que el campo de visión se reduce a alta velocidad, de tal forma que se pierde visión lateral y se reduce la capacidad de reacción del conductor.

Como puedes ver, parece complicado que de momento en nuestro país haya más cambios al respecto, por lo que seguirá la polémica sobre si los límites de velocidad son demasiado reducidos para los tiempos en los que vivimos o son suficientes para garantizar la seguridad vial.

Seguro que vamos a seguir viendo comentarios a favor de que aumente la velocidad y otros que no, pero al final lo que debemos tener claro es que es necesario que la Dirección General de Tráfico tome la decisión y no haya lugar a dudas, algo que lleva haciendo todos estos años.