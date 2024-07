El misterio de las matrículas opacas. La DGT oculta información y ésta es la razón

Las matrículas nos van a proporcionar información importante sobre los vehículos como por quienes son sus propietarios o las características técnicas. La totalidad de automóviles en nuestro país van a tener la suya propia para poder conocerlos, pero además la DGT puede saber los detalles que tienen los mismos vehículos en la sede electrónica, la app miDGT, las jefaturas o si se llama al 060. Estamos ante una información de gran valor cuando hay que adquirir un coche de ocasión, puesto que además de las especificaciones del coche, en el informe del mismo registro se van a detallar otra serie de aspectos como es la información judicial y administrativa o los datos sobre la ITV. Todos los ciudadanos españoles pueden lograr un dosier de prácticamente todos los automóviles, aunque existen algunos de los que no es posible.

Los vehículos con matrículas opacas y su ‘no’ información

Existen algunos coches de los que no podemos conocer detalle alguno, y estos son los denominados coches con matrículas llamadas opacas. Son unos vehículos que se incluyen en el registro de la Dirección General de Tráfico, pero un ciudadano no va a poder obtener nada de información sobre ellos, puesto que estarán como una sección prohibida, siendo la razón no otra que la seguridad de algunas personas. Este tipo de coches que tienen matrículas opacas son los pertenecientes a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que no es posible saber más detalles de tal forma que no se pondrán en peligro las vidas de los agentes policiales, de la benemérita u otras patrullas. Por todo ello, aunque queramos encontrar información sobre los coches, la página de la DGT nos va a indicar que no estará disponible.

De la misma forma, tampoco se va a poder conocer ninguna clase de información sobre los vehículos oficiales de las personas que ocupan cargos políticos, así como tampoco de los escoltas o miembros del equipo de seguridad. Conviene no olvidar que los coches camuflados tienen esta matrícula opaca, por lo que lo mejor es que te olvides de los detalles de los mismos.

Conociendo más…

La DGT históricamente lo que ha hecho fue reservar algunas matrículas por razones de seguridad u oficiales, siendo estas las llamadas matrículas opacas u ocultas, un catálogo de matrículas donde la información ha pasado a estar restringida y no se conocen demasiados boquetes, pero donde el uso abrió un boquete en lo legal en la DGT.

Las matrículas de este tipo eran bastante comunes por razones de seguridad en los tiempos de la lucha antiterrorista contra ETA, puesto que van a preservar la identidad de los usuarios.

Sin rastros ni informes

Pensemos que con un solo número de matrícula cualquiera puede solicitar un informe a Tráfico mediante la web de la DGT y así obtener una amplia información sobre el propietario, las cargas del coche, fecha en la que se matriculó, si tiene seguro o está la ITV en giro, siendo una información de lo más delicada para las fuerzas de seguridad.

Como es lógico, en este catálogo están presentes las matrículas de los coches oficiales y escoltas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los coches oficiales que utiliza Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno.

Con ello, sus chóferes van a tener un estatus en el que son invisibles e impunes frente a los radares semáforos y cualquier clase de infracción donde el chófer no será identificado al volante del coche.

Los intentos por parte de la DGT

Corría la época de María Següi al mando de la DGT, cuando la instrucción quería obligar a que los mandos identificasen a los conductores responsables de la infracción en 70 días, pero lo cierto es que esto no se cumplió y n 140 días bastantes de ellas terminaban en el archivo de pendientes de identificación, en el que acaban por caducar.

Como es lógico, no posible generalizar y tampoco es algo que suceda en la totalidad de los casos, pero sucede bastantes veces.

Unas matrículas que tienen varios usos

Lo que ocurría antes es que los mandos se limitaban a justificar que el coche oficial estaba en una misión oficial sin más, desde acompañar a un ministro a perseguir a un delincuente.

Lo que buscaba la DGT era que el mando que se encontraba encargado del operativo tuviese que justificar la infracción más detalladamente con la razón en concreto que la provocó, pero como denunció la Asociación Reformista de Policías, no sucede así siempre.

Actualmente, existen unas diez mil placas de este tipo que le proporcionan impunidad al conductor.

Esperamos que todo esto que os hemos comentado os valga para saber ahora sí, todo lo necesario sobre estas misteriosas matrículas opacas que suelen despertar bastante curiosidad entre los conductores y el público en general. Sin duda son unas matrículas que son excepcionales, pero no hay más misterio que el que os comentamos.