El sector del automóvil prevé un crecimiento plano de las ventas de coches en España para este año al restar el efecto de las marcas chinas en el mercado. Se estima que las matriculaciones de turismos cierren 2026 con un crecimiento de entre el 4% y el 5%, respecto al mismo periodo del año anterior, cifra que coincide directamente con el aumento de la cuota de mercado de los fabricantes automovilístico procedentes de China.

Así lo han señalado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han destacado que «si en el año 2025, quitamos el crecimiento de las marcas chinas en el mercado español, que, cerró con un alza de doble dígito, están han supuesto más de un 5%». «Pero si esta regla la aplicamos a las previsiones de 2026, año en el que está previsto que el mercado crezca entre un 3% y 4%, si quitáramos otra vez el efecto de los fabricantes procedentes de China, a lo mejor nos encontramos con un mercado que no crece o que decrece», han puntualizado.

«Es decir, si analizamos el top diez de marcas más vendidas en el mercado español en 2025, la mayoría han perdido cuota, respecto a 2024. Esto se debe a que lo que está creciendo en el mercado del automóvil en España es un es un tipo de cliente que hasta ahora estaba comprando coches seminuevos o vehículos usados y ahora se ha trasladado a la compra de nuevos pero de firmas chinas», han señalado.

Matriculaciones en 2025

Las ventas de turismos cierran el año con 1.148.650 unidades, lo que se traduce en un 12,9% más que el año anterior . Una cifra que se prevé superar con la llegada del nuevo año hasta alcanzar los niveles de matriculaciones previos al impacto de la crisis del coronavirus, con un aumento de las operaciones comerciales de hasta un 4%, impulsado por los incentivos a la demanda anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero que aún no se han puesto en marcha.

«Cerramos un 2025 con un crecimiento a doble dígito, con casi 1,15 millones de turismos vendidos. Ha sido un año muy positivo porque además los particulares y las empresas han aumentado su demanda de turismos nuevos tirando del mercado. Cierto es que todavía estamos lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019, pero lo cierto es que el mercado está poco a poco recuperándose y esperamos que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia», explican otras fuentes.

Ventas marcas chinas en España

MG, BYD, Omoda y Ebro son algunas de las marcas chinas que ya triunfan en nuestro país, con incluso más ventas que otro fabricantes automovilísticos tradicionales. Lista a la que se sumarán Changan, Geely Auto, Denza o Lepas en los próximos, siendo, en algunos casos, el mercado español el país de entrada a su comercialización en el Viejo Continente atraídas por interés de los compradores por vehículos con la última tecnología, modernos diseños y precio ajustado.