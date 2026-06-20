El automóvil confirma el abandono de Sánchez: no hay fecha concreta para la solicitud de las ayudas

El nuevo presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Markus Haupt, ha confirmado el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez al sector del automóvil al confirmar que no hay ninguna fecha definida para la aprobación de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos. El Ejecutivo acumula seis meses de retraso en su puesta en marcha, ya que los incentivos estatales se anunciaron en el mes de diciembre de 2025, para su publicación en enero, y aún los compradores de este tipo de motorizaciones no pueden solicitarlas.

Así lo ha señalado el también CEO de Seat y Cupra en el anuncio de su nombramiento como presidente de la patronal de los fabricantes de coches, que ha confesado que es importante la «materialización» del Plan Auto 2030. «Seguimos conjuntamente, con todo el equipo, haciendo presión para asegurar que sea cuanto antes, pero no tenemos ninguna fecha que podamos celebrar ahora mismo», afirma.

Ayudas a la compra de coches eléctricos

Además, Haupt ha confirmado que aún no ha concretado un día en el calendario para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trabajar en la puesta en marcha del Plan Auto 2030, una propuesta estratégica del sector de la automoción para asegurar el futuro industrial del país en un momento decisivo para la industria europea, destinada a reindustrializar el ecosistema del automóvil, fortalecer la cadena de valor y acelerar la movilidad electrificada manteniendo el empleo y la competitividad, entre la que destaca el Plan Auto +, los incentivos estatales a la compra de coches 100% eléctricos.

«Tenemos todos los ingredientes para lograr el éxito. Necesitamos ahora una ejecución definida de los planes y la ambición para seguir compitiendo y creciendo en el plano global. Durante los próximos meses queremos convertir este compromiso en resultados tangibles. Sigamos trabajando juntos, creando valor y construyendo futuro», ha resumido en su primer discurso.

El Plan España Auto 2030 se articula en 25 medidas prioritarias agrupadas en tres grandes ejes —industria, mercado e innovación— y define un marco estable para impulsar inversiones, modernizar la producción y facilitar que España mantenga su posición como segundo fabricante europeo de automóviles y conserve la relevancia de su parque nacional de proveedores de componentes. Estas medidas, que deberán desarrollarse a lo largo del cumplimiento del plan, aspiran a impulsar el valor añadido de la automoción en nuestro país desde los 85.000 millones de euros actuales hasta los 120.000 millones en una década.

En juego: 2 millones de empleos

El nuevo presidente de la patronal de los fabricantes españoles se ha mostrado convencido de que España tiene una oportunidad «única» en el momento actual, y debe pelear por «al menos» mantener lo conseguido, atendiendo al peso económico que tiene el sector en la economía, con 2 millones de empleos ligados de forma directa e indirecta y una aportación al PIB nacional del 9%. «Somos conscientes de nuestra relevancia e importancia. No nos podemos conformar y tenemos la ambición de seguir creciendo», ha manifestado el directivo del grupo Volkswagen.

En cuanto a la hoja de ruta que guiará su trabajo de los próximos meses, Haupt ha hecho hincapié en el diálogo, tanto externo como interno, y la colaboración público-privada para lograr acuerdos con los que potenciar la industria, en un claro mensaje de continuidad. Además, ha reivindicado la independencia energética de España, por el coste atractivo que tienen estas fuentes por su buena situación geográfica.