El fin del diésel en Europa tiene fecha y nombre: Stellantis prepara para 2027 el motor que tomará su relevo en millones de coches

Durante su Día del Inversor 2026, celebrado en Auburn Hills, Estados Unidos, Stellantis presentó su nuevo plan estratégico, FaSTLAne 2030, que prevé una inversión de 60.000 millones de euros en los próximos cinco años. Para maximizar la eficiencia, Stellantis ha decidido reorganizar la gestión de sus marcas. Las cuatro marcas consideradas pilares globales en términos de volumen y potencial de ganancias son Jeep, Ram, Peugeot y Fiat; éstas, junto con la división de vehículos comerciales Pro One , recibirán el 70% de las inversiones previstas en el plan. Por su parte, las marcas regionales como Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo seguirán dominando sus respectivos mercados.

El eje central del plan consiste en destinar 24.000 millones de euros, aproximadamente el 40 % del total, al desarrollo de nuevas tecnologías. Para 2030, el 50% de la producción mundial se concentrará en tres plataformas, incluida la STLA One, una arquitectura modular diseñada para aumentar la competitividad y las sinergias entre modelos. En lo que respecta a los motores, el grupo mantendrá un enfoque flexible: la oferta seguirá abarcando desde vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables, híbridos ligeros y motores de combustión interna.

El nuevo motor de Stellantis que llegará en 2027

Están surgiendo nuevos detalles sobre la tecnología híbrida que el grupo Stellantis introducirá en Europa a partir de 2027. Por el momento, se sabe que los nuevos híbridos del fabricante incorporarán un motor de tres cilindros y 1.2 litros, con distribución por cadena y un turbo de geometría variable. Este conjunto ya se utiliza en las versiones MHEV de numerosos modelos del grupo, como el Jeep Avenger o el Peugeot 5008, y se estima que podrá alcanzar una potencia máxima cercana a los 170 CV. El sistema estará asociado a una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades.

STLA One

De cara a 2030, la compañía pretende que el 50% de su producción mundial se base en tres plataformas globales que compartirán aproximadamente el 70% de sus componentes. La primera de ellas será STLA One, una arquitectura que podrán utilizar las 14 marcas del grupo Stellantis.

STLA One está pensada, en una primera fase, para modelos de los segmentos B, C y D (equivalentes a vehículos como el Opel Corsa, el Opel Astra o el Peugeot 408, además de sus variantes SUV), con una arquitectura modular que permite adaptarse a distintos tamaños y configuraciones. En conjunto, esta base servirá como soporte para más de 30 futuros modelos del grupo, con previsiones que apuntan a unos 2 millones de unidades acumuladas entre su lanzamiento y 2035.

En paralelo, la plataforma está diseñada para integrar las últimas tecnologías de la compañía, como STLA Brain, STLA SmartCockpit y sistemas de dirección por cable (steer-by-wire). Gracias a su enfoque modular, podrá emplearse tanto en vehículos eléctricos como híbridos, e incluso adaptarse en ciertos casos a motorizaciones de combustión interna.

Leapmotor

Leapmotor está a punto de convertirse en el primer fabricante chino en producir un coche en España. Según explicó el propio Antonio Filosa, máximo responsable de Stellantis, la marca continuará su expansión en Europa no solo con nuevos productos, sino también con fabricación local en una planta española, con inicio previsto para la segunda mitad de 2026.

El primer modelo en ensamblarse en territorio español podría ser el B10, un SUV de tamaño medio con 4,51 metros de longitud. Este vehículo contará con dos opciones eléctricas: una versión Pro con batería de 56,2 kWh y otra ProMax con 67,1 kWh, ambas asociadas a un motor de 160 kW (218 CV). Además, se ofrecerá una variante REEV de autonomía extendida, que combina el sistema eléctrico con un motor de gasolina de 68 CV cuya función es exclusivamente generar energía.

Producción

El plan también incluye una profunda reorganización de la red mundial de fábricas de Stellantis, con especial foco en las instalaciones europeas. El objetivo es mejorar la eficiencia de los procesos productivos y aumentar el aprovechamiento de la capacidad instalada sin que, por el momento, se contemplen recortes de empleo. Entre las metas fijadas destaca elevar la utilización de las plantas europeas del 60% actual al 80% en 2030.

En Europa, la compañía plantea una nueva estructura para sus marcas. Peugeot y Fiat pasarán a desempeñar el papel de enseñas globales, mientras que Opel, Citroën y Alfa Romeo se posicionarán como marcas con un enfoque más regional. Además, DS quedará integrada bajo el paraguas de Peugeot y Abarth hará lo propio dentro de Fiat. La firma también ha confirmado la continuidad de Maserati dentro del grupo.

Con esta reorganización, Stellantis busca reforzar su presencia en los distintos mercados europeos mediante estrategias más adaptadas a cada región, partiendo de la premisa de que Europa no puede tratarse como un mercado único. La compañía estima que estos cambios permitirán reducir costes operativos en 38 millones de euros y aumentar un 25% la cuota de mercado.

En América del Norte, la estrategia se centrará en impulsar la rentabilidad y fortalecer la competitividad de las marcas del grupo. Los objetivos pasan por incrementar los beneficios en un 25% y alcanzar una cobertura cercana al 90% del mercado.