Así son los coches que tendrán prohibido circular por la a M-40 en junio

En las ZBE se ha incluido todo alrededor de la M-40, por lo que ya empiezan a aplicarse las limitaciones en este sentido. La Dirección General de Tráfico anunció que desde el 1 de julio se va a multar a los conductores que vayan a circular por dicha vía en los coches que no tengan etiqueta.

El plan de movilidad madrileño continúa con su avance

Este plan de Madrid de movilidad no tiene pausa. La ZBE está siendo una estrategia fundamental para que se pueda poner en marcha. Aunque es cierto que la delimitación de las ZBE se ideó y dispuso por la U.E., la ciudad de Madrid no ha querido dejarlo para más adelante y ha puesto mucha seriedad en todo esto.

Hay que tener en cuenta que las ZBE, así como las ZBEDEP, las cuales incluyen el Distrito Centro y también la Plaza Elíptica.

Este 2024 ha pasado a extenderse a la M-40. Son multitud los conductores que se van a ver afectados, puesto que al final todo esto no deja de afectar a las rutinas.

No debemos olvidar que el bien de todos y el aire limpio es algo prioritario para las autoridades.

Por todo esto, es preciso que se amplíe la prohibición a los vehículos que contaminan, que van a ver cada vez más reducido el radio de acción.

Las etiquetas ambientales. Una de ellas no va a poder circular más por la M-40

El famoso sistema de etiquetas es el que usa la DGT para la clasificación de los vehículos que están circulando por las vías. Estamos ante una discriminación de carácter positivo que debe ser tomada como algo que es bueno para toda la sociedad, aunque a muchos dueños de vehículos antiguos no les agrade, como es lógico.

En cuanto al criterio para clasificar, estamos ante un nivel de en cuanto a contaminación que se produce en el ambiente. Se quiere utilizar en todas las urbes para que se marquen las restricciones y el aire sea mucho más limpio.

Son 4 los distintivos ambientales:

Azul

Lo que hace es identificar a los vehículos que tienen mayor eficiencia. La van a llevar los eléctricos híbridos enchufables.

Eco

Va a corresponder a los vehículos híbridos que son no enchufables, con coches propulsados mediante gas.

C, Verde

Es para los que cumplan con las últimas normativas EURO.

B, Amarilla

La de color amarillo nos indica una mayor contaminación. Es la que corresponde a los vehículos que cumplen todavía con las especificaciones EURO anteriores a las de ahora.

Sin etiqueta

Esta categoría carece de etiqueta. No cumple con lo necesario para que se etiquete como vehículo limpio. Son los que poco a poco quedan fuera de la ley.

¿Cuáles son los vehículos que van a ser multados cuando circulen por la M-40 desde el 1 de julio de 2014?

Todos los vehículos, salvo los que no tienen etiqueta, pueden seguir circulando, salvo los de gasolina que se matricularon antes del 2000 y los diésel antes del 2006.

Esta resolución terminó siendo aprobada el uno de febrero, pero desde el Ayto de Madrid se ha establecido un tiempo de prueba y transición que acaba el 30 de junio.

Un periodo de tiempo que quiere que los dueños solventen su situación ante todos estos cambios.

En estos meses han sido bastantes los conductores de los vehículos que no tienen etiqueta y que han recibido avisos que no tenían que circular por la M-40, por lo que el Ayuntamiento cree que todos están ya enterados. Por lo tanto, ha llegado el momento de castigar a los infractores.

¿Cuál es la multa por circular por la M-40 para los vehículos sin etiqueta ambiental?

No son solo una herramienta para recaudar, puesto que las multas, son precisas para que se cumplan las normas. De no ser así, a los conductores no les iban a preocupar los riesgos ni lo que ha dispuesto la DGT, pero sí que atenderán a las multas. Para que no se les vaya a cobrar, deberán cumplir con las leyes al respecto.

Las multas por ir en la M-40 en un vehículo que no esté habilitado que carezca de etiqueta ambiental, es posible que llegue a los 200€. Se pueden reducir a la mitad en el caso de que se paguen antes de que pasen 20 días desde que fue recibido el aviso.

Por este motivo, a fin de que no se impongan las sanciones, este es el camino único que queda.

Algunos vehículos cercanos a los 30 años de edad ven con esperanza la cercanía de una fecha en la que, en principio, podrán entrar en estas zonas al ser catalogados como vehículos históricos.

Todo eso ocurrirá si el Gobierno no cambia de opinión y la ley sigue el curso previsto, algo que no tardaremos en conocer. Sea como fuere, ya vemos que los cambios se van produciendo y no queda otra cosa que adaptarse.