Así debes conducir cuando nieva: lo explica un profesor de autoescuela

Las alertas por nieve son los protagonistas esta semana. Existen una serie de avisos que van a vaticinar que una parte importante de España se va a cubrir de blanco en los siguientes días y, por todo ello, la seguridad vial es posible que se vea afectada.

La nieve es de los factores meteorológicos que ponen en mayor riesgo a los conductores en carretera. Hablamos de que afecta a la visibilidad, pero en especial a la propia adherencia de los neumáticos al asfalto.

No olvidemos que, cuando las nevadas son especialmente copiosas, pueden acabar bloqueando la circulación de los vehículos.

En invierno abundan los consejos sobre cómo se debe conducir con nieve. En esta ocasión fue la Confederación Nacional de Autoescuelas el organismo que quiso recordar a los conductores de qué forma deben actuar cuando hay una nevada en la carretera.

Consejos para poder conducir con nieve

Siempre es interesante consultar los consejos que te permitan consultar cómo se encuentran las carreteras y los avisos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en estos días antes de coger nuestro vehículo y, por supuesto, no olvidarse de las herramientas precisas que vaya a necesitar el coche en invierno.

Conduce solo si es estrictamente necesario

Conducir únicamente cuando sea preciso: La opción mejor es evitar conducir cuando nieve o hiele, consultando siempre el parte existente por parte de la DGT o el meteorológico.

Contar en el vehículo siempre con rascador y cadenas: El rascador valdrá para poder limpiar el parabrisas, las ventanillas y la luna trasera. Nunca se debe salir a la carretera sin las cadenas en el maletero del coche.

Montar neumáticos de invierno: Van a proporcionar un agarre mayor con temperaturas que serán inferiores a 7 grados.

Reducción de la velocidad de forma considerable: la escasez de adherencia del neumático puede que haga que a solo 20 km/h el coche pueda salirse de la curva en el caso de que haya hielo.

Ejecución de las maniobras progresivamente: sobre la nieve o hielo es bastante complicado el mantenimiento de la trayectoria del coche, hasta a bajas velocidades.

Tanto la dirección como los frenos o el acelerador tienen que usarse suavemente.

Aumento de la distancia de seguridad: sobre hielo, el coche puede terminar necesitando hasta 10 veces más espacio para su detención.

No olvidar cómo se van a poner las cadenas: siempre es bueno usar guantes y practicar antes de que haya que enfrentarse a una situación que necesite cadenas.

La obligación de encender como mínimo, las luces de posición y de cruce: no olvidemos que, si el coche tiene luz antiniebla delantera, lo mejor será también encenderla. Por otra parte, estará prohibido utilizar la luz antiniebla trasera, salvo que haya nevada intensa.

La circulación por las roderas que haya podido dejar otro coche: eso solo en el caso de que exista bastante nieve en la calzada. Pensemos que circular por fuera de las roderas cuando exista poca nieve, pero de forma paralela al trazado que haya.

Arrancar con marchas largas al comenzar la marcha sobre una placa de hielo: acelera suavemente, intenta no tocar el freno y girar la dirección suavemente.

Un consejo extra, antes de que salgamos de viaje es necesario contar con un cargador de móvil en el habitáculo, ropa de abrigo, manta, agua y comida.

Este tipo de previsiones van a ser de bastante ayuda de quedarnos atrapados en el coche por una nevada que sea fuerte.

Conclusiones

Una vez has podido leer estos consejos, vas a poder tener la información necesaria para que el hecho de poder conducir con nieve sea posible con total confianza y seguridad.

Al final, hay que tener en cuenta que si te encuentras en un sitio donde nieva frecuentemente o de forma ocasional, siempre es bueno saber de qué manera circular, porque de lo contrario puedes tener problemas en el caso de que aparezca.

Muchas veces, cuando vivimos en sitios en los que no hay tanta nieve que no hace falta para una o dos veces que nieva al año, pero si uno de esos días te toca, puedes meterte en un buen lío.

Ahora ya no puedes decir que no sabes cómo hacerlo o que no tienes conocimientos, ¿no?

Pues si crees que este contenido puede ser de gran utilidad para amigos, compañeros de trabajo o familiares que también tengan necesidad de saber cómo se conduce cuando la nieve hace su aparición.

Al final es bueno que todos intentemos tener la máxima información y conocimiento sobre cómo podemos circular cuando el tiempo no sea precisamente el mejor. Así vamos a tener seguridad y confianza en todas las acciones que hagamos.

No olvidemos que nuestro país, debido a que el clima en la mayor parte de la geografía es benigno, no cuenta con demasiada habilidad al circular sobre nieve, simplemente porque no suele ser común que aparezca.