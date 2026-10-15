Así es el Alfa Romeo Cuorerosso: volver a lo esencial para marcar el futuro de una nueva era

El Salón del Automóvil de París 2026 acoge el debut mundial del espectacular coche conceptual Alfa Romeo Cuorerosso, que encarna la visión de futuro de la marca y una nueva expresión de su identidad. Con Cuorerosso, Alfa Romeo regresa a su corazón más auténtico y comienza un nuevo capítulo en su diseño, marcando un punto de partida en cómo interpreta el estilo, la función y la tecnología.

No es una anticipación de un modelo de producción ni un mero ejercicio de estilo, sino un manifiesto auténtico destinado a inspirar futuros modelos y a mostrar cómo la marca Biscione pretende afrontar la nueva era de la electrificación.

Cuorerosso es un fascinante coupé 2+2, diseñado sin interrupciones de un extremo a otro, que combina proporciones fuertemente deportivas con líneas y superficies elegantes, al fusionar el carácter de un Gran Turism

con la presencia escénica y dinamismo de un superdeportivo. 4.700 mm de largo, 1.980 mm de ancho y solo 1.331 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.930 mm y un peso de 1.750 kg, el nuevo coche conceptual Alfa Romeo es un auténtico manifiesto de deportividad, plenamente expresado en las proporciones y tensión de las superficies.

La investigación aerodinámica se expresa a través de tres elementos clave: la forma pura e ininterrumpida del coche, la Coda Tronca (cola truncada) y el difusor bajo integrado en la carrocería. Juntos, estos factores permiten alcanzar un coeficiente aerodinámico (Cx) de 0,28.

De lado, está cruzada por la característica línea de cuña que va de delante a atrás, aportando tensión y potencia a la carrocería y culminando en la Coda Tronca, uno de los códigos más reconocibles de la tradición Alfa Romeo y su continua investigación en eficiencia aerodinámica.

Otras dos características estilísticas mundialmente famosas del Alfa Romeo también destacan en la parte frontal: Lo Scudetto como parte esencial del Trilobo, reinterpretadas aquí con un toque contemporáneo. Específicamente, el Trilobo define el ‘rostro’ de Cuorerosso a través del diálogo entre el Scudetto central y los faros delanteros, asemejando un par de ojos con proporciones deliberadamente naturales y fijando una mirada concentrada y segura de sí mismo.

En el centro, el Alfa Romeo Scudetto surge directamente del volumen escultórico y se propaga a lo largo del capó, inspirado en la estela de un barco en movimiento sobre el agua. La parrilla se caracteriza por un tejido de pequeños elementos triangulares retroiluminados que dialogan con los símbolos históricos de la Cruz y la Biscione, generando una firma luminosa que late como un corazón.

La parte trasera está dominada por una luneta trasera en forma de Scudetto, perfectamente integrada en el volumen de la carrocería, mientras que la Coda Tronca alberga dos luces circulares. La limpieza de las superficies continúa a lo largo de los laterales, donde desaparecen las manillas tradicionales y las puertas se abren mediante un control táctil en el techo.

Puertas orientadas hacia atrás

Otro énfasis en la naturaleza deportiva del coche conceptual reside en las ventanas totalmente a ras, los logotipos integrados en la carrocería y las puertas orientadas hacia atrás, que hacen que el acceso al interior sea aún más espectacular. Los retrovisores traseros también son elementos de diseño refinados y cuentan con una secuencia de incrustaciones adornadas con la bandera italiana.

De manera similar, las ruedas forjadas reinterpretan la icónica configuración ‘telefónica’ a través de seis elementos circulares dispuestos en los tres radios según un esquema 2+2+2, con aberturas y ranuras triangulares en forma de Scudetto, para aligerar el diseño y mejorar la eficiencia aerodinámica, mientras que el tratamiento de color inspirado en titanio combina tonos fríos y reflejos metálicos más cálidos.

Finalmente, la presencia del legendario símbolo Quadrifoglio reafirma el deseo de llevar una de las expresiones más auténticas del deporte Alfa Romeo hacia el futuro. La vocación por el rendimiento también se refleja en el componente dinámico, con suspensión neumática y un sistema de frenos Brembo carbono-cerámico equipado con pinzas específicas Alfa Romeo.

El interior también transmite la misma idea de dinamismo, interpretada a través de la ligereza, la sencillez y la centralidad del conductor, con formas envolventes y asientos ergonómicos que reinterpretan el concepto tradicional de asiento tipo cubo con un toque contemporáneo.

Una ergonomía cuidadosamente diseñada

El resultado es un entorno deportivo e inmersivo, reunido alrededor de los ocupantes como un guante de conducción, pero al mismo tiempo cómodo gracias a una ergonomía cuidadosamente diseñada. El interior cuenta con una consola central alargada y volúmenes longitudinales dinámicos en los paneles de las puertas, para envolver a los ocupantes de los cuatro asientos individuales.

A su vez, el salpicadero (inspirado en la arquitectura del 33 Stradale de 1967 y su recién lanzado) y su movimiento horizontal, delgado y transversal acentúan la percepción de ligereza, estabilidad y control técnico, ampliando visualmente el espacio hasta su continuidad en los paneles de las puertas. La interacción con el coche se reduce a lo esencial y se optimiza para que el conductor y los pasajeros disfruten de la experiencia a bordo, mostrando información y controles solo cuando realmente sea necesario.

El conductor, en el centro de esta nueva era

En el interior, todo converge hacia el conductor, ante quien destaca el nuevo Cannocchiale Vivente como una reinterpretación de una de las características estilísticas de la marca. Se transforma en una interfaz dinámica, animada por cinemáticas avanzadas que ofrecen la elección entre dos configuraciones distintas: «Immersivo» mantiene el tradicional ajuste de dos elementos; en la configuración «Concentrato», los dos telescopios se fusionan físicamente en uno, recordando la esencia de la instrumentación vista en coches de carreras del pasado.

Esta tecnología tiene potencial para un desarrollo adicional en STLA SmartCockpit, la plataforma digital Stellantis diseñada para ofrecer una experiencia dentro del coche cada vez más intuitiva, personalizada y en evolución con el tiempo, preservando la identidad distintiva de cada marca.

La misma filosofía acompaña a las tres experiencias de conducción – Cruise, Sport y Quadrifoglio – que modulan la interacción entre el conductor y el coche según el nivel de interacción requerido. El sistema de dirección electrónicamente ‘steer-by-wire’ permite reinterpretar el icónico volante de tres radios con un toque contemporáneo, a través del principio de «Con-tatto Volante». Se mantiene un fuerte componente físico y analógico, en el que la retroalimentación háptica y acústica de los controles mecánicos refuerza la conexión directa entre el conductor y el concepto.

Siempre un punto de contacto privilegiado entre un Alfa Romeo y su conductor, el volante asume un papel aún más central en la relación física con el coche. Completando esta relación visceral está la «Pantalla de Magma», un sofisticado centro de control phygital situado en el túnel central, que combina una superficie digital táctil con dial giratorio, selector de modos de conducción y controles de palanca.

Junto con los asientos ergonómicos, la consola ayuda a crear un entorno integral en el que la tecnología y los controles permanecen discretos hasta que sea necesario, para luego volverse intuitivos, accesibles de inmediato, simples y precisos.

Un tren motriz Full-Hybrid 2.9 V6

Por último, pero no menos importante, el concepto también anticipa el enfoque multienergético que Alfa Romeo está adoptando para mirar hacia el futuro, basado en una oferta lista para incluir soluciones Full-Electric, Plug-in Hybrid, Mild Hybrid y Full-Hybrid, para satisfacer las distintas necesidades de uso sin sacrificar los valores distintivos de la marca. Con esto en mente, el epítome del rendimiento puede imaginarse a través de un tren motriz Full-Hybrid 2.9 V6, combinado con tracción total Q4, convertidor de par y eje de transmisión de fibra de carbono. U

na configuración que interpreta la electrificación según la filosofía de Alfa Romeo, poniendo la tecnología y la innovación al servicio del placer al volante y la deportividad.