Mesonero-Romanos (Alfa Romeo): «No intento satisfacer a todo el mundo, prefiero enamorar mucho a unos pocos»

Una nueva era nace en Alfa Romeo. La marca italiana ha lanzado el estreno mundial del Alfa Romeo Cuorerosso, un coche conceptual que es toda una declaración de intenciones para la casa turinesa.

Alejandro Mesonero-Romanos (Madrid, 1968), jefe de Diseño de Alfa Romeo, ha trabajado con todo su equipo para presentar al mundo un manifiesto cuidado y potente sobre lo que será en el futuro Alfa Romeo. La visión está clara: rojo, italiano y deportivo. Tres conceptos que juntos explotan en el Salón del Automóvil de París, cita internacional que se celebra en la capital gala durante toda la semana.

Cuorerosso de Alfa Romeo encarna la visión de futuro de la marca y una nueva expresión de su identidad, y regresa a su corazón más auténtico. No es una anticipación de un modelo de producción ni un mero ejercicio de estilo, sino un manifiesto auténtico destinado a inspirar futuros modelos y a mostrar cómo la marca Biscione pretende afrontar la nueva era de la electrificación.

El coche reinterpreta con un toque contemporáneo las señas que siempre han hecho que un Alfa Romeo sea inmediatamente reconocible: belleza, deportividad, el espíritu italiano y, sobre todo, la emoción y el placer al volante.

Cuorerosso: un manifiesto para una nueva era de la movilidad

«Es fundamental tener marcados los objetivos y saber dónde quieres ir. Siempre es una forma de avanzar, aunque más tarde no lleguemos hasta allí. Pero, sin duda, hemos tirado una piedra muy lejos y hasta allí queremos ir paso a paso. Si no tienes una dirección clara, probablemente irás a derecha y a izquierda, o irás tras los coches que lanza la competencia, etc. Pero eso siempre lleva a errores porque debes seguir tu propia estrategia y el concepto de Cuorerosso es nuestro credo y nuestro futuro. No hay nada peor que ir muy rápido en la dirección equivocada», explica Mesonero-Romanos a OKDIARIO en su sede de Turín.

De este manifiesto de Alfa Romeo, el diseñador destaca varios puntos esenciales para comprender por qué camino avanzará la enseña automovilística: deportividad, simplicidad y artesanía.

«Sin duda, la deportividad. Incluso a pesar de tener cuatro puertas, es muy deportivo y musculado en su aspecto. Destacaría también la simplicidad, ya que a través de este manifiesto hemos querido hacer el ejercicio de sustraer en lugar de añadir. Y esto es importante porque estamos en un momento en el que no paramos de alzar la voz, meter más pantallas y más grandes, hacer coches que son caricaturas complejísimas con caras de robot, y creo que debemos parar y regresar un poco a la esencialidad, usando el sentido común, eligiendo de lo existente lo que necesitamos y lo que no».

«Prefiero gustar mucho a pocos que gustar un poquito a muchos»

El Cuorerosso tiene, de hecho, una presencia de pantallas mínima, un hecho llamativo y diferencial con respecto al resto de modelos del mercado. En el centro está la Bellezza Necessaria, una filosofía de diseño Alfa Romeo que elimina lo superfluo para dejar espacio a lo esencial: estética, funcionalidad, tecnología y calidad convergen en un solo idioma, profundamente arraigado en la cultura y tradición del diseño italiano.

Sobre este hecho, explica Mesonero-Romanos: «Dentro podríamos haber metido una pantalla para que todo el mundo expresara su sorpresa, algo de 28 pulgadas, pero lo cierto es que eso no me interesa porque mañana otra marca la sacará de 29 o de 30, y ya no eres nadie. Por eso en Alfa Romeo vamos por nuestro camino; si gusta o no, eso lo vamos a ir viendo. Muchas personas lamentarán no tener una pantalla grande y tendrán la sensación de que no tienen un retorno correcto por lo que pagan; pero esa persona no es tu persona, no es un cliente Alfa Romeo, y está bien, me parece estupendo, pero prefiero gustar mucho a pocos que gustar un poquito a muchos».

Subraya, además, que no tiene la pretensión de «satisfacer a todo el mundo, que es lo que muchas veces intenta la moda, satisfacer en masa. Alfa Romeo tampoco produce tantos coches, realmente producimos 60.000/80.000, así que preferimos tener mucha o poca gente que realmente diga: ‘Yo compro este coche o nada porque me tiene enamorado’. Esto es lo que preferimos».

Es más que probable que los alfistas, los verdaderos amantes de los Alfa Romeo más clásicos, vean la evolución de la marca en el Cuorerosso y se enciendan sus deseos más fervientes. «Esperemos que sea así, yo creo que sí. Es un coche que hemos diseñado con la idea de la esencia de Alfa Romeo, y creo que vamos a dar en el corazón de los alfistas», comenta.

«Creo que vamos a dar en el corazón de los alfistas»

Entrar en el Cuorerosso de Alfa Romeo es como sumergirse en un espacio artesano donde la experiencia del diseño también se vive desde los sentidos del tacto y del olfato. Dentro del vehículo todo es piel y, por tanto, es artesanía, evocando a las manos de cercanía que siempre han intervenido en su producción.

Sobre este aspecto, Mesonero-Romanos destaca que «Alfa Romeo es una marca que llama mucho al corazón y al ser humano. Posee una humanidad y una calidez humana complicada de explicar, pero que está ahí y la percibes cuando te sumerges en el interior del coche. Sientes el olor a piel y las superficies blandas, un asiento que te recoge como un guante, etc. Muy rápido saber que es un interior hecho por personas, no es robótico. Esto es Alfa Romeo y somos diferentes».

Este manifiesto, materializado en el concepto del Cuorerosso, tiene la intención de ponernos ante un coche donde podamos percibir la mano humana, un aspecto que es una rara avis en muchísimos sectores, también en el del automóvil.

Dejar espacio a lo esencial

Los detalles en este Alfa Romeo importan. Son esenciales para comprender que estamos ante un concepto más humanista, «donde todas las piezas que se ven están hechas por personas, adecuadas a su tamaño y capacidad, como los botones de aluminio, que son fríos en invierno y que arden en verano. ¿No es eso maravilloso? Los clientes del 33 están contentísimos cuando se queman los dedos con los pulsantes porque eso deja constancia de que son de acero y no de plástico. Queremos dotar al coche de personalidad, que sientas que estás ante unos mandos que se pueden hacer en la mesa de un relojero».

«Hubo una época en la que todo se hacía así. Tengo un Alfa Giulia del 68 y un Junior GT, y todo es así. El tablero es madera de verdad, los tiradores de las puertas son de aluminio, los asientos son de piel, etc. Todo es auténtico. Queremos que la singularidad no se diluya», termina Mesonero-Romanos.

El estilo, la artesanía e innovación se combinan con pasión e ingenio, transformando la belleza en experiencia y la experiencia en emoción. Un legado en constante evolución que define el papel de Alfa Romeo dentro de Stellantis como una marca deportiva premium, llamada a interpretar la eficiencia deportiva del tercer milenio.

Seguir creando coches para quienes aman conducir

En el futuro, Alfa Romeo seguirá creando coches para quienes aman conducir, poniendo la innovación y el rendimiento al servicio de las personas para transformar cada viaje en placer al volante, compromiso y emoción, independientemente de la solución técnica adoptada.

Eso sí, en esta nueva fase, la electrificación no solo está llamada a perpetuar el amor por el automóvil, sino a amplificarlo a partir de una nueva interpretación del rendimiento, el diseño y el compromiso. Una visión destinada a tomar forma en una gama multi-energía para cubrir los segmentos clave del mercado con modelos de hasta 4,7 metros de longitud y diferentes soluciones de tren motriz, para satisfacer una variedad de necesidades sin sacrificar el carácter de la marca.