Aparcar en zona de carga y descarga: cuándo se puede, cómo funciona, normativa y multas

En una gran mayoría de casos, los ciudadanos suelen sorprenderse cuando reciben una sanción económica tras aparcar en una zona de carga y descarga durante la jornada laboral. Estos lugares, lógicamente, están reservados para facilitar el tránsito de las actividades comerciales, por lo que, teóricamente, no se podría estacionar ningún vehículo que no esté relacionado a este tipo de empresas o algún trabajo específico con autorización. Pues bien, hay ciudadanos que hacen oídos sordos a esta normativa y, en ciertos casos, sufrirán (y con razón) todo el peso de la Ley, provocando el desconcierto y las críticas hacia las autoridades.

¿Cómo funciona la zona de carga y descarga?

Tal y como hemos indicado anteriormente, la zona de carga y descarga, en España, está destinada a facilitar el transporte de mercancías y permitir que los vehículos realicen tareas de carga o descarga, como su propio nombre indica, sin obstruir el tráfico. Estas zonas están claramente señalizadas con carteles y marcas en el suelo. Suelen estar en áreas comerciales, junto a tiendas, almacenes, o zonas de oficinas, donde el flujo de mercancías es muy frecuente. También pueden estar cerca de supermercados, hoteles o restaurantes.

Las zonas de carga y descarga no están disponibles durante todo el día. Suelen estar limitadas a ciertos horarios, generalmente durante las primeras horas de la mañana o a media tarde, cuando el tráfico es más fluido. Estos lugares, tal y como hemos citado, están pensadas única y exclusivamente para vehículos destinados al transporte de mercancías, como furgonetas, camiones o coches de reparto. En condiciones normales, los automóviles particulares no pueden aparcar en estas zonas, aunque en algunas ciudades las reglas pueden ser más flexibles en función de la normativa local.

Por otro lado, en un gran número de municipios, hay un límite de tiempo para estar estacionado en una zona de carga y descarga. Generalmente, no se puede aparcar durante ciertas horas, solo el tiempo necesario para realizar la carga o descarga, que puede variar entre 30 minutos o una hora, dependiendo de la ciudad. Fuera del horario establecido, por ejemplo, de «09:00 horas a 17:00 horas», el resto de coches podrían estacionar su vehículo, siempre y cuando no diga lo contrario la normativa local.

Si te dedicas al #TransporteProfesional procura hacer la carga y descarga desde el lado más cercano a la acera para evitar atropellos. Y usa carretilla. https://t.co/63zb1DdGKJ #AlTrabajoSeguro pic.twitter.com/vZam58mCwc — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 12, 2018

¿Existen excepciones?

Como todo en la vida, en este apartado también existen excepciones para ciertos vehículos, como aquellos que cuentan con una autorización especial o si se trata de motivo urgente. No obstante, se suele requerir un permiso previo para evitar problemas ante la Ley.

¿Cuándo se puede aparcar en carga y descarga?

En España, se puede aparcar en una zona de carga y descarga bajo ciertas condiciones y siempre dentro de los horarios y normas establecidas para cada zona. Por un lado, si estás realizando una operación de esta índole es el momento correcto para poder aparcar, pero sólo mientras dure esta tarea, es decir, no es un aparcamiento normal, sino un espacio temporal para facilitar el trabajo. Si no estás realizando dicha actividad, no puedes estacionar el automóvil, aunque sea por poco tiempo.

Por otro lado, el horario de las zonas de carga y descarga, por ejemplo, en Madrid suele estar indicado en las señales. En condiciones normales, estos suelen restringir el estacionamiento a vehículos comerciales entre las 07:00 horas y 20:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados tiene un horario de 07:00 horas a 15:00 horas. Fuera de este tiempo, normalmente está permitido aparcar, pero siempre es recomendable verificar la normativa para evitar multas económicas innecesarias, e incluso la retirada de tu vehículo.

Multas por aparcar en zona de carga y descarga

Aparcar en una zona de carga y descarga sin cumplir con las normativas puede acarrear multas económicas. Las sanciones dependen de varios factores, como, por ejemplo, la ciudad, su normativa local y la naturaleza de la infracción, por lo que la cifra variará dependiendo en la zona donde la ejecutes.

Teóricamente, se considera una infracción grave, pues estacionar en una de estas zonas está totalmente prohibido, sobre todo dentro de la franja horaria establecida. La normativa varía según la ciudad, pero la mayoría de los municipios la clasifican de esta forma porque afecta directamente al tráfico y bloquea un espacio destinado al comercio. El importe de la multa, dependiendo de la ciudad y sin tener una autorización pertinente, oscilará entre los 90 y 200 euros, como es el caso de Madrid o Barcelona, lugares donde tienen impuestas multas mucho más alto debido a su alto porcentaje de tráfico.

Por otro lado, también es muy importante destacar que, en algunos casos, la grúa podría retirar el vehículo y transportarlo hasta un depósito, incrementando la cifra de la sanción, ya que esta acción conllevaría gastos adicionales. Eso sí, podrás rebajar la multa por aparcar en zona de carga y descarga en un 50% si la abonas dentro de los 20 días hábiles desde la notificación de la infracción.