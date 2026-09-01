Aedive urge al Gobierno nuevas medidas para impulsar la industria del coche eléctrico

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) se ha reunido, el pasado mes de agosto, con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que trasladó al Gobierno una visión de la movilidad eléctrica desde la perspectiva industrial y empresarial, con especial atención a las condiciones necesarias para que España no solo avance en la electrificación del transporte, sino que consolide y haga crecer la capacidad industrial y tecnológica asociada a este proceso.

Entre la documentación entregada, destaca el Decálogo de la Industria Española de Infraestructura de Recarga, elaborado a partir de las aportaciones de los fabricantes nacionales integrados en AEDIVE y concebido como una propuesta de consenso para consolidar un sector industrial sólido, innovador y competitivo.

El documento parte de una premisa: España cuenta ya con capacidades industriales y tecnológicas relevantes en infraestructura de recarga y debe convertirlas en una ventaja competitiva duradera.

Uno de los principales mensajes al ministro ha sido que la infraestructura de recarga debe ser reconocida como una industria estratégica y como parte integral de la industria de la automoción, al mismo nivel que el vehículo y sus componentes.

AEDIVE considera que la electrificación no puede abordarse únicamente desde la perspectiva del vehículo. Sin una infraestructura de recarga suficiente, fiable, interoperable y tecnológicamente avanzada, no es posible consolidar la movilidad eléctrica. Por ello, la asociación reclama que este reconocimiento se traduzca en políticas específicas de apoyo, financiación e impulso industrial.

El Decálogo plantea, además, impulsar una política industrial que promueva el diseño, la fabricación y el desarrollo de equipos de recarga en Europa, reduciendo dependencias externas, reforzando las cadenas de suministro y generando empleo cualificado e innovación. En paralelo, AEDIVE propone incorporar explícitamente a los fabricantes de equipos y soluciones de recarga a la Industrial Accelerator Act, para facilitar su acceso a instrumentos europeos de financiación, inversión e innovación.

Otro de los ejes del Decálogo es la evolución de la contratación pública hacia un modelo basado en el valor y no exclusivamente en el precio inicial.

Infraestructura de recarga

AEDIVE propone que las licitaciones de infraestructura de recarga tengan en cuenta el coste total del ciclo de vida de los equipos —instalación, operación, mantenimiento, consumo energético, actualización y eventual sustitución—, además de parámetros como calidad, fiabilidad, interoperabilidad, ciberseguridad, eficiencia energética, sostenibilidad y servicio posventa.

La asociación considera que este cambio permitiría que la contratación pública actúe como una verdadera herramienta de política industrial, favoreciendo soluciones más robustas y eficientes y evitando que el precio de adquisición determine, por sí solo, decisiones que tendrán consecuencias durante toda la vida útil de una infraestructura.

AEDIVE también ha planteado la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia justas para los fabricantes españoles y europeos. En este ámbito, el Decálogo propone establecer un mecanismo nacional especializado de supervisión de equipos de recarga, capaz de realizar ensayos técnicos, coordinar campañas de inspección y emitir informes de seguimiento, tomando como referencia modelos europeos como el francés.

La propuesta pretende corregir las asimetrías existentes en la intensidad de la vigilancia del mercado y garantizar que las empresas que realizan un esfuerzo efectivo para acreditar la conformidad de sus productos compitan en igualdad de condiciones.

A ello se suma la petición de un marco regulatorio estable y armonizado, con una aplicación coordinada de AFIR, metrología, Cyber Resilience Act, NIS2 y el resto de normativa europea, evitando interpretaciones divergentes, duplicidades y requisitos adicionales que puedan convertirse en barreras al mercado.

Agilizar las ayudas a la compra de eléctricos

El documento reclama asimismo una simplificación de los programas de ayudas e incentivos vinculados a la infraestructura de recarga. AEDIVE considera necesario reducir la carga documental, homogeneizar convocatorias y acortar los plazos de evaluación, resolución y pago para que los fondos públicos puedan movilizar con mayor rapidez inversión industrial y despliegue de infraestructura.

La innovación constituye otro de los pilares del decálogo. AEDIVE propone reforzar la I+D+i en ámbitos como la recarga inteligente y bidireccional, la interoperabilidad, la integración con la red eléctrica, la digitalización, el mantenimiento predictivo y la gestión energética, mediante mecanismos de financiación estables y una mayor colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades, operadores energéticos y administraciones.

El decálogo pone también el foco en el conjunto del ecosistema industrial que existe alrededor de la recarga. AEDIVE reclama políticas que favorezcan el crecimiento de fabricantes, proveedores tecnológicos y pymes y que permitan desarrollar en España actividades de diseño, ingeniería, software, digitalización, integración energética, mantenimiento y servicios asociados.

El objetivo es incrementar la autonomía industrial y tecnológica, generar empleo cualificado y estable, atraer inversión y utilizar el mercado nacional como plataforma para mejorar la competitividad y la capacidad exportadora de las empresas españolas.

En este sentido, AEDIVE subraya que no se trata de reclamar subvenciones indiscriminadas, sino de crear un entorno industrial que reconozca el valor estratégico de las empresas que ya diseñan, fabrican y exportan tecnología desde España.

El último punto del Decálogo plantea establecer un marco estable de colaboración público-privada que permita anticipar necesidades regulatorias, identificar barreras y acelerar el despliegue de una infraestructura de recarga segura, interoperable y competitiva.