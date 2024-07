Adiós confirmado a conducir en estas ciudades de España: la fecha del fin

Las ZBE, las cuales están amparadas por la legislación de nuestro país, tendrían ya que estar funcionando en todas las urbes españolas de más de 50.000 habitantes. El caso es que esta medida está bastante alejada de la realidad, puesto que existen más de cien de dichas ciudades que todavía no tienen sobre la mesa el proyecto para implementar estas zonas. El que exista una falta de iniciativa para la implementación de las ZBE lo que quiere decir es que todavía no se establecieron las restricciones para el acceso que están previstas para aquellos vehículos que tienen las etiquetas medioambientales B y C. Todo ello contrasta con la regulación que hay en una serie de ciudades donde a los vehículos que carecen de etiqueta medioambiental, llamados etiqueta A, se les prohíbe dicha circulación. A esta serie de coches, finalmente se les relegó a desguaces o zonas rurales.

Un panorama que se va a seguir endureciendo

A pesar de todo ello, el panorama para los conductores se va a endurecer de forma progresiva. Los vehículos que tienen etiquetas B y C en estos próximos años se van a enfrentar a un número mayor de restricciones para poder circular en distintas urbes españolas. Si nos centramos en Cataluña, hay restricciones circulatorias a los vehículos que cuentan con la B en las ZBE, desde 2026 si se produce un aumento considerable en los niveles de contaminación. En este tipo de vehículos están incluidos los automóviles de gasolina que fueron matriculados desde 2001 y los coches diésel desde 2006. Las limitaciones van a seguir aumentando y endureciéndose, por lo que se espera que para enero de 2028, dichos vehículos no puedan circular en urbes como Barcelona, Badalona, Gerona o Tarrasa. Además, dicha comunidad autónoma tomó la decisión de implementarse en las urbes de más de 20.000 habitantes. Las normas en Cataluña destacan por ser de las que son más estrictas si se comparan con otras comunidades autónomas, lo que terminará afectando de manera directa a una parte importante del parque automovilístico. Una medida que quiere reducir los elevados niveles de contaminación en zonas urbanas que se encuentren densamente pobladas.

De la misma forma, se ha establecido que aquellos vehículos con la etiqueta C (gasolina y matriculación desde 2006 y diésel desde 2015), se van a enfrentar a una serie de restricciones en el futuro, aunque todavía no se han concretado las fechas exactas para dichas limitaciones.

Hay otras zonas en España, como Madrid, donde los vehículos que tienen etiqueta B y C tienen que estacionar en aparcamientos concertados al ingresar en las zonas. Cuando no cumplan con dicha norma, se van a poder enfrentar a multas que pueden ser de hasta 200 euros.

Para Bilbao y San Sebastián, se han tomado una serie de medidas importantes. En la urbe bilbaína, los que tengan la B en 2025 dejarán de circular, con prórroga para los empadronados hasta 2029. En el caso de Donosti, se adelantará la restricción a 2028.

En Mallorca, la capital balear tomó la decisión de que desde 2027 los vehículos que tengan la B no van a poder circular y los de la C no van a poder hacerlo de 2030 en adelante.

En el caso de Málaga, el ayuntamiento anticipó que las prohibiciones para los vehículos de etiqueta B van a entrar en vigor para 2027.

Estas medidas lo que representan es el esfuerzo que están realizando las ciudades de nuestro país por luchar contra la contaminación y que se fomente un ambiente de mayor limpieza y sostenibilidad para los ciudadanos.

Las cosas se complican para los conductores de los vehículos con etiqueta B

Como podemos imaginar, ante la situación existente y más aún la que se va a producir en los años venideros, parece que los usuarios de vehículos con etiqueta B tienen las cosas realmente complicadas, por lo que en la mayoría de los casos, si viven en algunas de estas ciudades o tienen que visitarlas por motivos de trabajo, van a tener problemas para entrar en las mismas.

Por todo ello, antes o después se les hará necesario el tener que cambiar de coche antes o después. Para los únicos que puede haber un resquicio legal es en el caso de que siga adelante la futura nueva ley de vehículos históricos que puede que permita la circulación de vehículos de más de 30 años en las ZBE.

Lo que queda claro es que las administraciones, cada una a su ritmo, están trabajando para que en los próximos años se reduzca la contaminación en las ciudades y esto parece que no tiene marcha atrás. Así que ya sabes, si tienes un coche con etiqueta B, valora el uso que le das a tu vehículo y decide en consecuencia.

Desde luego que en algunos casos la única salida va a ser el que habrá que optar por cambiar de vehículo o, como alternativa, moverse en transporte público en dichas ciudades.