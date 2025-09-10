Adiós a conducir a 120 km/h: los nuevos límites que podrían llegar muy pronto a nuestras carreteras

Desde hace décadas, los límites de velocidad en autopistas y autovías han sido un tema de debate, considerando aspectos relacionados con la eficiencia del tráfico, la seguridad vial y los avances tecnológicos en los vehículos. España, Suiza o Portugal, la velocidad máxima a la que se puede conducir es de 120 km/h. Sin embargo, no es así en todos los países de Europa. Recientemente, la República Checa ha habilitado un tramo de 50 kilómetros la autopista D3, que conecta Praga con Linz, donde los conductores pueden circular 150 km/h. Se trata de un proyecto piloto que, de resultar exitoso, se extenderá a otras vías del país, como la D1 en dirección a Ostrava y la D11 cerca de Hradec Králové. El Gobierno incluso se plantea implementar este límite de manera permanente.

Esta medida busca mejorar la fluidez del tráfico, reducir tiempos de viaje y adaptar la normativa a las capacidades de los vehículos modernos, pero las autoridades checas han dejado claro que estará acompañada de un control exhaustivo. Ahora la pregunta que todo el mundo se plantea es si tendría cabida en otros países europeos, como España. Por ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) no está dispuesta aumentar la velocidad máxima permitida en autopistas y autovías, teniendo en cuenta que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes de tráfico.

No existe un único límite de velocidad para toda la Unión Europea, sino que cada país establece sus propias normas. Por ejemplo, Alemania tiene varios tramos de autopista en los que no existe el límite de velocidad. En contraste, en Estonia la velocidad máxima permitida es de 90 km/h, y Suiza quiere reducirla a 80 km/h ante condiciones climáticas adversas. España, por su parte, mantiene el límite de conducir a 120 km/h. Suecia, Noruega o Chipre se sitúan en rangos similares, con límites de entre 100 y 110 km/h. Mientras, en Bulgaria y Polonia, muchos tramos de autopista permiten circular a 140 km/h. Finalmente, Italia, Francia, Austria y Grecia mantienen límites de 130 km/h en autopistas.

La República Checa da el primer paso

La República Checa ha dado un paso inédito al poner en marcha una prueba piloto que permitirá circular a 150 km/h en determinados tramos de autopista con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y medir el impacto real de un aumento de velocidad bajo condiciones controladas. El plan, con un coste estimado de 2,2 millones de euros, comenzará a finales de septiembre.

Según el ADAC, la asociación automovilística más grande de Europa, el Gobierno checo ha modificado su Código de Circulación para permitir que determinados tramos de autopista eleven su velocidad máxima de 130 a 150 km/h. La pieza clave del sistema son los paneles de señalización variable, que ajustan el límite de velocidad en función de las condiciones reales de la carretera.

La primera prueba se realizará en la autopista D3, que conecta Praga con Linz, en Austria. El tramo autorizado tiene 50 kilómetros de longitud, comprendidos entre České Budějovice y Tábor. Gracias a este proyecto, las autoridades checas podrán evaluar el comportamiento de los conductores y la eficiencia del tráfico. El ministro de Transportes, Martin Kupka, lo ha explicado así en ČT24: «queremos evaluar cómo acepta la población el aumento del límite y si se producirá un aumento en la tasa de accidentes».

Límites de velocidad dinámicos

Aunque por ahora la DGT no está dispuesta a aumentar los límites de velocidad en las carreteras españolas, Cataluña ha puesto en marcha el primer sistema de límites de velocidad dinámicos, que ya funciona en un tramo de 150 kilómetros de la autopista AP-7 a la altura de El Vendrell. Se trata de una medida que busca adaptar la conducción a las condiciones reales de la vía, gracias al uso de inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, expertos en seguridad vial advierten que, aunque los coches actuales soportan velocidades mayores, el riesgo de accidentes graves crece exponencialmente con la velocidad.

«La Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo entre los días 4 y 10 de este mes de agosto una nueva campaña de vigilancia y control centrada en la velocidad durante la cual, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 2.793 puntos de control de velocidad para controlar un total de 1.021.303 vehículos. Del total de vehículos controlados, 68.662 conductores (el 6,7%) fueron denunciados por circular a una velocidad superior a la permitida, un porcentaje ligeramente superior al registrado en la última campaña realizada en el mes de abril y que sigue la tendencia al alza de las últimas campañas de vigilancia intensiva de este factor de riesgo de los siniestros de tráfico. En el ámbito penal, 11 de los conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal», señala la DGT.