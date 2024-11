Adiós a las autopistas a partir de este día: el cambio radical que llega en 2025

Los conductores tienen costumbres cuando llevan su coche, pero hay prácticas que pueden pasar a ser algo peligroso en las carreteras. De los mayores riesgos que hay en la vía podemos citar a los adelantamientos entre carriles, puesto que es una maniobra que puede llegar a provocar situaciones de peligro cuando no se haga bien.

¿Qué destaca la DGT?

En la Dirección General de Tráfico destacaron el hábito de zigzaguear entre las calles para adelantar, de tal forma que aumente el riesgo de que se produzcan frenazos con brusquedad o hasta accidentes.

Se quiso recordar la regla RSM para hacer los cambios de carril con prudencia y anticipación, puesto que se prioriza por encima de todas las cosas la seguridad.

Normas para adelantar

En la DGT pensaron en introducir una serie de nuevas normativas para adelantar y así reducir los accidentes. Al estar previsto que entre en vigor la legislación nueva se va a aplicar a toda clase de vehículos y todo ello estará relacionado con el uso de los carriles en autopistas y autovías, en las situaciones de elevada congestión o en condiciones adversas en lo meteorológico.

En la nueva norma se va a añadir un punto al artículo 31 del Reglamento General de Circulación, donde se va a prohibir a los conductores que se realicen los adelantamientos.

Buscando el cambio de actitud

Un cambio que quiere hacer que sea más sencillo facilitar el paso de vehículos de emergencia y máquinas especiales y pesadas, como es una quitanieves.

Cuando circules con el automóvil, es cierto que hay conductas que hay que seguir para no correr peligro, puesto que existen bastantes situaciones en las que es posible que sufras un percance.

Pese a que habitualmente, las carreras más complejas y peligrosas para la conducción son las secundarias, siguen pasando en las autopistas, por lo que vamos a darte algunos consejos.

Cómo para conducir correctamente en una autopista

Vamos con ellos:

El carril de la derecha

Pese a que muchas personas no hacen demasiado caso, tienes que ir por la derecha siempre que puedas cuando estés conduciendo tu coche. Hablamos de estorbar lo menos que sea posible a otra serie de vehículos es una forma de descongestionar las carreteras.

Ahora son bastantes conductores los que padece el «síndrome del carril izquierdo, al circular por los carriles de la izquierda o los centrales y entorpeciendo en bastantes ocasiones la circulación. No olvides que, normalmente, se debe circular por la derecha y no la izquierda o el central.

Adelanta con decisión

Cuando se adelanta, las autopistas son de los sitios más sencillos para poder hacerlo, pero esto no va a quitar que se pueda producir situaciones de peligro cuando sobrepasemos a otro coche.

Si quieres adelantar, debes estar seguro de que no van a venir otros automóviles por el carril izquierdo y que tienes el espacio y la visión suficientes para poder hacerlo.

En el caso de que sea un coche pesado, aumentará la distancia de seguridad con respecto al mismo para contar con más campo de visión y seguridad para adelantar.

Carriles de entrada y salida

Si te incorporas a la autopista, hay que acelerar decididamente en el carril de incorporación, de tal forma que siempre observes los vehículos que circulen dentro y la distancias que tengas por delante. Aunque los conductores van a facilitar la entada, pero no hay que confiarse totalmente.

¿Qué sales de la autopista? Pues debes señalizar de forma correcta la maniobra y debes tratar de no frenar o hacer movimientos bruscos, especialmente cuando estás todavía dentro de la propia autopista.

Señalización buena en caso de emergencia

En el caso de que tuvieses una avería al circular por la autopista, lo mejor es tomar la salida más cercana de cara a detenerte sin correr peligro, pero cuando no haya más opciones, es posible parar en el arcén.

Como sabes, no es obligatorio usar el triángulo de emergencia, pero desde el 2026 sí que lo va a ser el dispositivo V16 para esta clase de situaciones.

Usa los intermitentes

Aunque son muchas las personas que ahora no los usan, los intermitentes son obligatorios. No te olvides que no dan prioridad, sino que solo una declaración de intenciones, pero su uso es importante para que los otros conductores sepan hacia donde te vas a dirigir.

Una decisión necesaria

Las autopistas son las vías estrella de la red viaria en nuestro país y de todos países en donde están presentes, por lo que es normal que desde la DGT apuesten por una gran seguridad y deseamos que todo te haya quedado bien claro.