Los 9 coches que más valor pierden en cinco años: algunos se deprecian a una velocidad sorprendente

El parque automovilístico español sigue envejeciendo y la edad media de los turismos continúa aumentando. Según el Informe Anual 2025 de ANFAC, los vehículos que circulan por las carreteras españolas alcanzan ya una antigüedad media de 14,6 años, una situación que refleja el lento ritmo de renovación y que supone uno de los principales desafíos para mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia una «movilidad cero emisiones».

Además, cerca de la mitad de los turismos que circulan actualmente por las carreteras españolas tienen más de 15 años, mientras que casi dos de cada tres superan la década de antigüedad. En cifras absolutas, son 12,9 millones de turismos los que tienen más de 15 años, de un parque automovilístico de 26,7 millones de vehículos, unos datos que evidencian la necesidad de acelerar la retirada de los modelos más antiguos.

Los coches que se deprecian más rápido

QueAutoCompro.tv ha analizado cuáles son los nueve coches que más valor pueden perder en apenas cinco años y qué factores explican una depreciación tan rápida.

El BMW Serie 7 combina lujo, tecnología y prestaciones propias de la berlina que se ha convertido en un icono de la firma alemana. Sin embargo, esa enorme carga tecnológica también puede convertirse en un inconveniente con el paso de los años. La complejidad de su electrónica, la suspensión adaptativa y las mecánicas turbo o híbridas pueden acelerar su depreciación, especialmente cuando finaliza la garantía y los compradores de segunda mano empiezan a valorar el posible coste de las reparaciones.

El Maserati Quattroporte, por su parte, destaca por su diseño exclusivo, un interior de marcado carácter artesanal y, en algunas versiones, motores de origen Ferrari. A pesar de ello, sus elevados gastos de mantenimiento y las dudas que genera su fiabilidad a largo plazo pueden limitar la demanda en el mercado de ocasión. Como consecuencia, pierde valor con mayor rapidez que algunos modelos equivalentes de Mercedes-Benz o BMW.

En el caso del Nissan Leaf, fue uno de los pioneros entre los coches eléctricos destinados al mercado generalista. Sin embargo, la rápida evolución de esta tecnología ha perjudicado especialmente a sus primeras generaciones. Una autonomía más limitada, tiempos de carga superiores y el desgaste natural de las baterías hacen que los ejemplares más antiguos resulten menos atractivos frente a eléctricos actuales, provocando una depreciación significativa.

Algo parecido sucede con el Mercedes-Benz Clase S, una de las grandes referencias del segmento de las berlinas de lujo. Aunque continúa ofreciendo un elevado nivel de confort y tecnología, precisamente esa sofisticación puede convertirse en un problema cuando el vehículo envejece. Elementos como la suspensión neumática, los sistemas de asistencia a la conducción o el complejo sistema multimedia pueden implicar reparaciones costosas.

La Cadillac Escalade ESV apuesta por una carrocería de enormes dimensiones, tres filas de asientos y una presencia especialmente llamativa. No obstante, sus proporciones también tienen consecuencias sobre el consumo, que puede ser elevado. Además, la llegada de SUV de lujo con mecánicas más eficientes ha reducido parte de su atractivo.

El Audi A8 combina tracción integral, suspensión neumática y un habitáculo cargado de tecnología para competir directamente con los grandes modelos de representación alemanes. Aun así, su menor capacidad para generar imagen de marca frente al Mercedes Clase S o al BMW Serie 7 puede afectar a su demanda en el mercado de segunda mano.

Por otro lado, el Jaguar XF mantiene como principales argumentos un diseño elegante y un comportamiento dinámico que puede resultar especialmente atractivo. Sin embargo, cuando llega al mercado de ocasión, la situación cambia. Su menor volumen de ventas, ciertas dudas relacionadas con la fiabilidad a largo plazo y una red de concesionarios más limitada pueden reducir el interés de los compradores.

El Lincoln Navigator ofrece un interior amplio, tres filas de asientos y un completo equipamiento de lujo. Sin embargo, comparte buena parte de su arquitectura con el Ford Expedition, un modelo más asequible del mismo grupo. Esta circunstancia puede jugar en su contra en el mercado de segunda mano.¡.

Finalmente, el Infiniti QX80 combina tres filas de asientos y un potente motor V8 pensado tanto para transportar pasajeros como para remolcar grandes cargas. Pese a sus cualidades, la menor implantación de Infiniti como marca y una red comercial más reducida que la de sus principales rivales dificultan su reventa.

Finalmente, José López-Tafall, director general de ANFAC, señala que «la radiografía del parque automovilístico muestra que España avanza a distintas velocidades. Mientras algunas comunidades están renovando su parque con mayor intensidad, otras continúan acumulando vehículos cada vez más antiguos. La entrada de nuevos vehículos en el parque no solo es una cuestión de descarbonización, también supone mejorar la seguridad vial, reducir el consumo energético y facilitar el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías de movilidad. El impulso del Plan Auto+ representa una oportunidad para acelerar esa renovación, pero será necesario mantener políticas estables que permitan reducir las diferencias territoriales y rejuvenecer el parque en todo el país».