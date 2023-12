Las 8 preguntas que todo el mundo falla en el examen de conducir: ¿te las sabes?

El momento en el que los aspirantes a conductores se enfrentan al examen teórico para la obtención del carnet de conducir, existen una serie de errores bastante habituales por parte de los aspirantes y que en este año en concreto tuvieron bastante que ver con las normas. Los resultados de este estudio están basados en las respuestas que hicieron más de un millón de test hechos mediante la plataforma online de PONS.

Las preguntas que más se fallan en el examen de conducir

Cuando llueve o poco después de haber llovido, ¿qué debe hacer antes de un cruce o adelantamiento, especialmente si se trata de vehículos voluminosos o pesados?

A). Disminuir la velocidad, accionando el freno de estacionamiento.

B). Poner en funcionamiento el limpiaparabrisas a la velocidad más rápida.

C). Advertirlo mediante destellos o señales acústicas.

Aquí la respuesta correcta es la B, puesto que cuando se cruza con otro vehículo y se adelanta, en especial cuando es voluminoso, y existe agua en la vía, la misma va a salpicar el parabrisas, por lo que lo mejor es que se activen los limpiaparabrisas.

En esta curva sin visibilidad, ¿está permitido adelantar?

A). No, en ningún caso.

B). Sí, pero sólo a vehículos de dos ruedas.

C). Sí, sin invadir el sentido contrario.

La respuesta correcta aquí es la C, pues está prohibido que se adelante en las curvas o en aquellos cambios de rasante que tienen visibilidad reducida.

Un turismo que lleva el distintivo ambiental que aparece en la imagen, ¿está autorizado a circular por el carril habilitado para vehículos de alta ocupación (VAO)?

A). Sí, aunque vaya solo el conductor.

B). No, salvo que por los paneles de mensaje variable se autorice su acceso.

C). Sí, siempre que esté ocupado por al menos dos personas, incluido el conductor.

La respuesta correcta es la A. El uso del carril que se habilita para VAO queda limitado a los vehículos que se encuentren ocupados por dos personas como mínimo, conductor incluido.

En caso de avería en esta vía, ¿cómo debe colocar los triángulos de preseñalización de peligro?

A). Dos triángulos, a 100 metros de distancia.

B). Dos triángulos, uno por delante y otro por detrás del vehículo, a 50 metros.

C). No estoy obligado a colocarlos.

La respuesta correcta es la C, puesto que desde el 1 de julio de este año la DGT exime a los conductores de colocar triángulos de emergencia en las autovías y autopistas de cara a evitar los riesgos de atropellos.

Esta señal prohíbe…

A). Girar a la derecha, únicamente.

B). Girar a la izquierda, únicamente.

C). Girar a la izquierda y cambiar el sentido de la marcha.

La respuesta que es correcta es la C, pues la señal R-303 prohibe que se gire a la izquierda incluyendo la prohibición del cambio del sentido de la marcha.

¿Cuál es la sanción por utilizar, sujetando con la mano, el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo?

A). Pérdida de 6 puntos y 500 euros.

B). Pérdida de 6 puntos y 200 euros.

C). Pérdida de 3 puntos y 200 euros.

Como respuesta correcta está la B. Se deben usar, sujetando con la mano, los dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, lo que se considera infracción grave y tiene una pérdida de 6 puntos y multa de 200 euros.

¿Puede circular por vías interurbanas un vehículo de movilidad personal?

A). Sí, si lo hace por el arcén.

B). No, debe circular solo por vías urbanas y travesías.

C). No.

La respuesta correcta es la C, puesto que los vehículos de movilidad personal no pueden circular por vías interurbanas, autopistas y autovías que van a transcurrir en poblados, por túneles urbanos o travesías. De igual forma no pueden ir por la acera.

¿Puede circular cualquier vehículo por una calzada con esta señalización?

A). No, porque es una vía exclusiva para automóviles.

B). Sí.

C). Sí, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar.

La respuesta correcta es la B, pues la señal que aparecía en la imagen obligaba a los conductores de automóviles, salvo las motos a que se circule por la calzada en cuya entrada se encuentre.