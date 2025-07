La infraestructura de puntos de recarga de acceso público en España mantiene un buen ritmo de desarrollo y crece un 3% en el segundo trimestre del año al sumar 1.5000 nuevos puntos instalados para coches 100% eléctricos. No obstante, el número de puntos instalados pero no operativos continúa en aumento hasta rozar las 14.000 unidades. Con estas cifras, los puntos de recarga no operativos suponen el 22% de la red de carga de acceso público instalada en España.

Así lo indica el último Barómetro de Electromovilidad elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que refleja que los puntos instalados pero no operativos aumentan un 5,5% en el segundo trimestre del año hasta llegar a 13.782 instalaciones fuera de servicio para los clientes. Si estos puntos estuviesen activos, en España habría 61.684 puntos de recarga de acceso público, cerca del objetivo planteado por Anfac de contar con 64.000 puntos de este tipo para 2024. Una situación que refleja que uno de cada cinco puntos instalados no funciona.

Durante el segundo trimestre de 2025, la red de recarga ha aumentado un 3%, con 1.534 nuevos puntos de recarga instalados en España, según el citado informe de la patronal de los fabricantes de coches. Con esta cifra ya se alcanza una red total de 47.892 puntos de recarga en España. Si bien es destacable el esfuerzo para el desarrollo, el ritmo se ha reducido significativamente en comparación con el trimestre anterior, en el que se instalaron 7.633 nuevos puntos de recarga.

Ante esta situación, José López-Tafall, director general de Anfac, ha señalado que «el progreso de la electrificación avanza a buen ritmo». «Es un dato positivo que tanto el mercado como el desarrollo de la infraestructura de recarga sigan creciendo. Éste es el camino a seguir, pero no por ello nos podemos conformar con este ritmo, hay que seguir acelerando», ha añadido.

Además, ha insistido en que «España avanza, pero todavía estamos lejos de la media europea, donde están los países con los que nos medimos y competimos en materia de industria». «Y los plazos con los que debemos medirnos son los fijados por la regulación, no por el mercado. No hay que olvidar que Europa y España obligan al sector a cerrar todas sus fábricas en 10 años si no cambian de tecnología», ha concluido el director general de Anfac.

Puntos de recarga en España

La red de recarga rápida (a partir de 150 kW) representa el 9,1% de la red total, un 0,6% más que el trimestre anterior, con un total de 4.379 puntos. En estos tres últimos meses, se han abierto al público 371 puntos de recarga a partir de 150 kW. Este dato muestra que la necesidad de aumentar esta red de alta potencia continúa vigente.

El despliegue de este tipo de infraestructura, que permite recargas similares al repostaje de un vehículo de combustión interna, es vital para el despliegue del vehículo eléctrico y, también, para impulsar la electrificación de los vehículos pesados para el transporte de mercancías y personas, completamente paralizada por la falta de apoyos y visibilidad de planes al respecto.

Por otro lado, desde abril de este año se han instalado 1.085 puntos de recarga con potencia de 22 kW o inferior. Este tipo de cargadores siguen representando casi el 70% de toda la red de puntos de carga de acceso público del país. Sin duda, un dato menos favorable para el despliegue del vehículo eléctrico en España, teniendo en cuenta que la tecnología actual de los vehículos ligeros de baterías ya se presenta con potencias de carga superiores a 100 kW e irá incrementándose con la introducción de los nuevos modelos.