Los educadores caninos lo advierten: un perro adoptado necesita hasta tres meses para sentirse seguro

Las personas que adoptan un perro viven un momento único y emocionante, pero también puede ser perjudicial para el animal, sobre todo si ha vivido en la calle o ha pasado por situaciones difíciles.

Acostumbrarse a una nueva vida y a un nuevo entorno siempre es algo complejo y lleva tiempo. Los educadores caninos aconsejan tener paciencia y respetar sus tiempos de adaptación. Aquí entra la regla de los 3-3-3, la cual explica cómo evoluciona un perro durante sus primeros tres días, tres semanas y tres meses en un nuevo hogar.

Las tres etapas de adaptación

La guía difundida por la organización estadounidense Pasadena Humane detalla que los primeros tres días pueden ser especialmente complicados. El perro puede sentirse desorientado, asustado o abrumado por los nuevos sonidos, olores y personas que lo rodean.

Durante las tres primeras semanas es cuando empieza a reconocer las rutinas familiares, identifica los espacios de la vivienda e interioriza que se encuentra en un entorno estable. Aunque puede mostrar inseguridad o estrés.

Cuando el animal alcanza los tres meses, comienza a sentirse más cómodo, mostrando su personalidad y desarrollando un vínculo de confianza con sus responsables.

La clave: conseguir que el animal se sienta seguro

Los expertos recomiendan que, para que un perro se sienta seguro, tiene que permanecer en un espacio tranquilo donde pueda descansar sin interrupciones y mantener horarios regulares para las comidas, los paseos y el sueño.

Al mismo tiempo, evitar las visitas constantes, los ruidos fuertes y las interacciones forzadas es fundamental para que la mascota se adapte favorablemente a su nueva vida. Además, debe ser el propio animal el que se acerque voluntariamente y reciba cariño cuando se sienta preparado.

¿Cómo saber si tiene miedo?

Algunos de los síntomas que demuestran si el animal tiene miedo son los siguientes:

Esconderse.

Evitar el contacto.

Tener poco apetito.

Gemir o mostrarse inquieto.

Además, es importante prestar atención a su lenguaje corporal como las orejas hacia atrás, la cola entre las patas o los bostezos excesivos.

Por lo tanto, adoptar también significa aprender a esperar y respetar los tiempos del animal a través de la paciencia, estabilidad y cariño. Con esto, un perro podrá ir descubriendo que su nuevo hogar es un lugar donde sentirse protegido y en calma.