Los educadores caninos avisan: «No es bueno que el perro esté ansioso por salir a la calle, en realidad estás alimentando un estado que no le conviene»

Muchas personas desconocen que el paseo del perro empieza mucho antes de poner un pie en la calle. Según los etólogos caninos, la preparación previa y la actitud que mostramos al salir de casa juegan un papel fundamental. Por eso, conviene trabajar algunos hábitos para que el animal aprenda a salir con tranquilidad y disfrute de sus paseos.

Enseñarle una señal para salir a la calle es un buen punto de partida. No siempre que cogemos la correa vamos a salir con él, por lo que podemos utilizar una palabra o un gesto para indicarle que ha llegado el momento de pasear juntos. De esta manera, aprenderá a reconocer cuándo empieza la actividad y podrá anticiparse a ella.

Cómo calmar al perro antes de salir

#viral #dogs ♬ sonido original – Oficialbalance.dogs @balance.dogs1 Cuando creamos sin querer y sin saber rituales que aumentan la excitación y ansiedad de nuestros perros estaremos creando una bola de nieve que solo crecerá y crecerá Tenemos que ser coherentes con nuestros perros si queremos perros calmados debemos crear rituales de calma Tips: 1️⃣- ponle la correa a tu perro siempre que este en calma 2️⃣- sal de casa cuando esté sentado 3️⃣- en cada puerta crea un ritual de tranquilidad ( sentando, quieto, ) 4️⃣- antes de llegar al parque enfocarte en actividades con estructura 5️⃣- no sueltes a tu perro nunca con ansiedad y excitación, espera que tenga una energía calmada Comenta la palabra “SISTEMA” si quieres lograr esto con tu perro👇🏼😁🔥 #reel

Uno de los aspectos más relevantes es prepararlo para salir cuando esté tranquilo. Si el perro salta, ladra o se muestra demasiado excitado mientras le ponemos la correa, es preferible esperar un poco. En ningún caso se debe recurrir a los gritos o castigos, ya que estos sólo aumentarán el nerviosismo del animal. Una vez colocada la correa, se puede practicar una breve pausa antes de abrir la puerta; bastan unos segundos para trabajar la paciencia y evitar que el perro salga precipitadamente a la calle. La espera debe ser corta y adaptada a su capacidad para mantenerse tranquilo, sin generar una frustración innecesaria.

«La puerta es el segundo «premio de la vida». Si se abre la puerta cuando el perro está más excitado y sale disparado, se refuerza la idea de que la excitación es la clave para salir. Lo correcto es crear calma primero: pedir un sentado o un quieto, y solo salir cuando el perro esté en una posición de estabilidad», comenta @oficialbalance.perros.

Durante el paseo, es recomendable buscar un ritmo cómodo para ambos. Enseñarle a caminar cerca de nosotros puede resultar útil, pero no es necesario exigirle que permanezca constantemente pegado a nuestra pierna. Si tira de la correa, podemos detenernos o cambiar de dirección con suavidad y recompensar los momentos en los que camine sin tensión.

Las recompensas también son fundamentales durante los paseos. Llevar pequeños premios permite reforzar los buenos comportamientos, como caminar tranquilamente, responder a una llamada o pasar junto a otros perros sin tirar de la correa. Las caricias y las palabras amables también pueden servir como refuerzo, siempre que el animal las disfrute.

Además, debemos mantener una actitud tranquila. Los perros pueden reaccionar a nuestro lenguaje corporal y a la tensión que transmitimos a través de la correa. Si aparece otro perro o una situación que le provoca miedo o excitación, lo mejor es mantener la distancia suficiente para que pueda recuperar la calma, en lugar de obligarlo a acercarse o enfrentarse a aquello que le incomoda.

Por último, es importante dejar al perro que se comporte como tal. Olfatear, explorar el entorno, jugar y relacionarse con otros perros compatibles son actividades que contribuyen a su bienestar.

Método TTouch

El método TTouch fue creado por Linda Tellington-Jones, una especialista en comportamiento animal que lleva años investigando cómo favorecer el bienestar de las mascotas. Sin embargo, cabe recordar cada perro es diferente y, por ello, resulta fundamental adaptar las técnicas TTouch, así como cualquier otra estrategia, a las necesidades particulares de cada animal.

Para aplicar esta técnica, primero hay que elegir una toalla adecuada al tamaño del perro: una toalla de manos puede ser suficiente para las razas pequeñas. A continuación, se coloca sobre el lomo del animal, cubriendo la parte superior de su cuerpo, y se cruzan los extremos por debajo del vientre, como si se le diera un abrazo suave. Es importante ajustar la toalla con cuidado, de manera que quede firme, pero sin apretar ni limitar sus movimientos.

Es fundamental respetar el ritmo de cada perro y controlar su reacción durante todo el proceso. Algunos animales pueden necesitar más tiempo para acostumbrarse a esta sensación, por lo que conviene introducir la técnica poco a poco y sin forzarlos. Si el perro muestra incomodidad, intenta escapar o parece estresado, lo mejor es retirar la toalla y no insistir. Si no se siente cómodo con este método, se puede valorar otra alternativa que se adapte mejor a sus necesidades.