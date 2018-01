Monumental bronca en OT por las canciones de Eurovisión

El pasado martes tuvo lugar el reparto de temas para la próxima gala en la academia de Operación Triunfo. Aunque la del próximo lunes no es la final del concurso, el hecho de que se vaya a elegir el representante de España para el próximo festival de Eurovisión ha hecho que afloren los nervios en la Academia.

A diferencia que en todas las galas anteriores, esta semana cada concursante tiene un tema propio y un dúo compuesto especialmente para esta gala, a fin de hacer de cada canción el himno eurovisivo de cada uno de los artistas. Han sido muchos los autores que mandaron sus canciones al programa y fueron los profesores los encargados de elegir qué tema cantaría cada uno de los finalistas, creándose así el último gran problema de esta edición de Operación Triunfo.

A Ana Guerra y Aitana les ha tocado cantar juntas el tema ‘chico malo’, una canción con ritmo de reguetón que, aunque las chicas aseguran que les encanta y que sería el típico tema que bailarían y se pondrían en el coche, no les hace sentir identificadas con el mensaje y mucho menos para cantarlo en Eurovisión.

Con sólo cinco concursantes en la academia, las conversaciones son cada vez más sinceras entre ellos y Ana y Aitana se desahogaron con sus compañeros acerca de lo que les pasaba: “Yo ayer la cantaba y me daba subidón. Pero luego pienso en que esta canción luego va a ser de Ana y de Aitana y eso me causa rechazo” fueron las palabras de una preocupada Aitana. Ana por su parte añadía que le preocupa que se la relacione con el mensaje: “No miento cuando digo que mi canción me gusta, pero no soy una tía que vaya dando estos mensajes por la vida. Los dan otros y yo lo bailo. Y me gusta, y lo llevo en el coche, pero me agobia pensar en entrar en una discoteca y que suene esta canción. Me da miedo de la repercusión que esto pueda llegar a tener…”

En estas estaban las futuras cantantes cuando aparecieron Manu y Noemí con la cara completamente desencajada. El gesto de los directores era poco en comparación con las duras palabras con las que reprendieron a las chicas, que por mucho que intentaban explicarse no lograban calmar los ánimos de Galera, que seguía indignada.

La bronca de los profesores giraba en torno a la ofensa que los comentarios de Ana y Aitana podía suponer para Brisa, la autora de la canción en cuestión. Con el pase de micros supervisado por los autores de los temas pendiente, Noemí y Guix insistían en la falta de delicadeza de las chicas, que no hacían más que disculparse porque sus palabras se habían malinterpretado.