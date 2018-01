La última batalla de Alba Carrillo y Feliciano López

Si nada se tuerce, en la mañana de hoy, día 16 de enero, será la última vez que Alba Carrillo y Feliciano López se enfrenten judicialmente. Año y medio después de tomar la decisión de divorciarse, no han terminado de cerrar los puntos de ese ‘acuerdo’ que confirma que ya no son marido y mujer.

Se juegan medio millón de euros. Concretamente el cómputo de bienes ganados por la pareja durante los seis meses de su matrimonio que trascurrieron antes de firmar la separación de bienes. Y ahí llega el conflicto, en esa firma. Según ha explicado Alba, ella creía que aquel documento que firmó con fe ciega en su todavía marido servía para que a partir de entonces su régimen matrimonial fuera el de separación de bienes. Pero al parecer, una de las cláusulas que, siempre según ella, firmó sin comprender, venía a decir que renunciaba también a todo lo ganado en los meses anteriores.

Fue con su anterior abogada, Teresa Bueyes, con quien interpuso esta demanda. Ahora la que fuera su amiga y compañera ya no la representa. Pero Alba se muestra tranquila. Feli, por su parte, prefiere no pronunciarse. De hecho, no está ni en España, está jugando un torneo en Australia, y será su abogado quién le represente, pues no es necesario que ni uno ni otro se personen en las dependencias judiciales.

No es la primera vez que Carrillo tiene cita esta semana en el juzgado. El pasado lunes día 15 también estaba llamada para encontrarse con Fonsi Nieto para el juicio de custodia del hijo que tienen en común. Y como dijo ella misma, este si era la cita importante “Con Feliciano solo es orgullo, es dinero. Con Fonsi es familia”. El 2018 empieza con turbulencias para la modelo.