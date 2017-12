Ya lo adelantó LOOK. Este lunes, María Teresa Campos y Bigote Arrocet han presentado de manera oficial ‘Ven a mi casa esta Navidad‘, el villancico original de Luis Aguilé que la pareja ha querido versionar para estas fiestas. Una canción que arranca con la melódica voz de Edmundo lanzando un mensaje de nostalgia, que bien podría sentir él mismo, tan lejos de su Chile natal. “Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar…”.

“El álbum completo saldrá en mayo y ahora está al 70%”

Por eso, la pareja ha visitado el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para presentar este último proyecto común en el que tanta ilusión han puesto. “Yo empecé a hacer imitaciones de cantantes, luego añadí parte de humor y cuando en casa me pongo a gritar me dicen que tengo buena voz”, ha comenzado contando Bigote Arrocet. “El álbum completo saldrá en mayo y ahora está hecho al 70%”, ha añadido Teresa.

Además, la veterana periodista ha explicado que la canción se ofreció a Mediaset y que “ha gustado mucho”. De hecho, Edmundo envió el villancico a la cadena y a numerosos periodistas de su agenda de contactos hace dos semanas. “¿Os imagináis que tiene éxito y os vais de gira?”, les ha preguntado Ana Rosa. Pero el humorista ha despejado esta cuestión con humor: “Ella tiene una voz como que te invita y la mía es más ronca”, cuenta en el espacio de Telecinco.

¿Y cuál es la canción de la pareja? Les ha preguntado Quintana. “Él es el más aburrido del mundo. No tenemos canción de baile porque nunca ha bailado. Es una timidez increíble la que tiene Edmundo”, responde Campos. Además, la matriarca ha hablado del último capitúlo de ‘Las Campos’ que la ha llevado junto a sus dos hijas a viajar hasta la Gran Manzana de Nueva York. “Ha sido una prueba. Mi neuróloga me dijo que no recomendaba viajar el primer mes pero el ictus me dio en mayo. La vida pasa que vuela. Ya tengo el alta porque fue una cosa cogida muy a tiempo”, ha explicado Teresa. Además, ha querido añadir: “Hemos pasado mucho frío”.

Sobre la polémica fotografía en la que Teresa Campos emula un estilismo de Audrey Hepburn, la matriarca de las Campos también se ha explicado: “‘Desayuno con diamantes’ forma parte de mi vida e íbamos a desayunar frente a Tiffany’s. Llamé a Pepa, mi estilista para que me buscara unos guantes largos y yo busqué las gafas más parecidas a las que llevaba Audrey”, ha relatado minutos antes de subirse al escenario para cantar junto con Edmundo, un trozo del que ya es uno de los villancicos más comentados estas navidades

La letra completa del villancico:

Tu que estás lejos de tus amigos,

De tu tierra y de tu hogar,

Y tienes pena, pena en el alma,

Porque no dejas de pensar.

Tú que esta noche no puedes

Dejar de recordar,

Quiero que sepas, que aquí en mi mesa,

Para ti tengo un lugar.

Por eso y muchas cosas más,

Ven a mi casa esta navidad.

Por eso y muchas cosas más,

Ven a mi casa esta navidad.

Tú que recuerdas quizá a tu madre

O a un hijo que no está,

Quiero que sepas, que en esta noche,

Él te acompañará.

No vayas solo por esas calles,

Queriéndote aturdir,

Ven con nosotros y a nuestro lado

Intenta sonreír.

Por eso y muchas cosas más,

Ven a mi casa esta navidad.

Tú que has vivido, siempre de espaldas,

Sin perdonar ningún error,

Ahora es momento de reencontrarnos,

Ven a mi casa, por favor.

Ahora ya es tiempo, de que charlemos,

Pues nada se perdió,

En estos días, todo se olvida,

Y nada sucedió.

Por eso y muchas cosas más,

Ven a mi casa esta navidad.

Por eso y muchas cosas más,

Ven a mi casa esta navidad.

Por eso y muchas cosas más,

Ven a mi casa esta navidad.