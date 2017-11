Arévalo, dispuesto a participar en ‘Gran Hermano VIP’

Su enfrentamiento con Bertín Osborne le ha devuelto a la actualidad. No es, a priori, uno de los personajes más atractivos para las revistas del corazón, pero su historia de amor-odio con el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha llevado a Arévalo hasta el plató de ‘Sálvame’ hasta en tres ocasiones en el último mes. Su versión de los hechos ha enganchado al espectador, su afán de protagonismo también, y por eso se ha convertido en los últimos días en un firme candidato a entrar en la casa más famosa de la televisión, la de Gran Hermano.

En pleno proceso de selección por parte de Zeppelin para encontrar a los nuevos concursantes de la edición VIP del reality, Arévalo es uno de los nombres que podrían sonar con más fuerza. Tiene una fama incuestionable, es divertido, tiene un drama personal muy atractivo en este tipo de reality y además está de actualidad. En definitiva, el concursante idóneo.

Sin embargo, de momento, no hay movimientos por parte de la productora que hagan pensar en que la entrada de Paco en GH Vip está cerca. Ni siquiera hay conversaciones sobre la mesa, según confirma el propio humorista a LOOK. “No sé absolutamente nada. Nadie me ha dicho nada, pero no me desagradaría concursar”, asegura.

Aunque en un principio Arévalo simplemente dice que no rechazaría la idea, pocos minutos después confirma: “Me gustaría mucho, la verdad. Si encima es con gente considerada VIP, yo encantado”. El cómico aceptaría gustosamente entrar en el concurso porque cree que podría vivir una gran experiencia. “¿Entrarías por vivir la experiencia o por el dinero?”, quiere saber este digital. “Por todo. La experiencia es muy bonita y yo ya sé lo que es un reality porque estuve ‘La Granja de los famosos’“, recuerda el cómico.

El hermano artístico de Bertín Osborne participó en la segunda edición de este reality emitido en Antena 3 y presentado por Terelu Campos y guarda un grato recuerdo de aquello. “Como cuando estuve en La Granja, en Gran Hermano me mostraría tal y como soy. Se me conocería mejor”, apostilla.

Arévalo es consciente de que su rifirrafe con Bertín sería su principal baza para acudir a tan afamado concurso. Pero, ¿cómo sentaría esto al cantante? ¿Podría suponer una nueva brecha entre ellos? “Bertín no es mi madre. No tengo por qué consultarle todo lo que hago. Él no lo hace conmigo, ni tiene que hacerlo porque hace, como es lógico, lo que le da la gana, y yo puedo hacer lo mismo. Lo nuestro ha sido un malentendido por la foto de la paella y ya está”, concluye.