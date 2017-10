Pablo Alborán, sin filtro: del sexo en público y la enfermedad de su sobrina a los ‘besos’ con un amigo

Como ya hiciera en 2015 cuando visitó a Bertín Osborne en su etapa de TVE, Pablo Alborán ha visitado ‘Mi casa es la tuya’ de Telecinco para abrir su corazón y confesar esas facetas de su vida más desconocidas. Su relación con el amor, los pasajes más dramáticos en su familia, sus deseos de ser padre y sus confesiones más ‘picantes’. Pablo Alborán en estado puro.

Si existe una vivencia que tiene grabada a fuego es la enfermedad de su sobrina: “Mi sobrina tuvo una enfermedad degenerativa, ‘Perthes’, que afecta a la cadera. Hasta que ella tuvo cinco años fue muy duro para todos. Menos mal que ha tenido siempre una actitud fuerte gracias a la maldita enfermedad“. Se trata de una de las grandes lecciones de su vida. Esa y lidiar con el paso del tiempo. ¿Cómo encaja un artista tan viajante como él que los suyos se hagan mayores? “Mal, lo paso fatal. Mis padres son mayores y el tiempo pasa”, ha asegurado el cantante.

La madurez, y el importante parón profesional de dos años, han convertido a Pablo en un hombre que valora mucho más el arraigo familiar. Jamás olvidará cuando murió su abuela materna: “Ella vivía en Puerto Rico y yo lo pasé fatal. Tenía un concierto y lo retrasé. Entonces amé la vejez gracias a mis abuelos. Mi abuela murió un día antes de volver a los escenarios“.

En ese momento, Alborán dejó de ser niño: “Agarré la mano de mi abuela y ella tuvo un ictus rato. ¡Cantaba coplas en español cuando nunca habló ese idioma!” Qué pena que no pudiera presenciar un concierto de su nieto.

Discos, sexo y amor en la vida de Pablo

Pablo y la música van siempre unidos. Desde bien pequeño Alborán dejaba claro cuál sería su destino. Ahora bien, ¿siempre ha hecho lo que ha querido en la música? “No, no siempre he hecho lo que he querido. Hay cosas con las que no he estado de acuerdo, pero tampoco me he sentido obligado. Yo siempre me he dejado llevar y luego me he dicho ‘No tendría que haber hecho esto’. Sacaba un disco cada año y lo hacía porque quería”, ha asegurado el intérprete en ‘Mi casa es la tuya’.

¿Cómo vive el amor alguien que trabaja tanto y que siempre anda de aquí para allá? “En el amor he encontrado de todo, me lo he pasado muy bien pero sin novia fija. Arrebatos he tenido y tengo todo el rato, pero tengo que confesar que echo de menos otras cosas“, ha apostillado Alborán. El amor con letras mayúsculas no lo ha encontrado pero “me lo he pasado muy bien”. Tras esa confesión, Bertín Osborne ha apremiado al cantante a que se mostrara tal cual es, con sus gustos al descubierto. “Quítate la careta ya, Pablo”, ha asegurado Bertín mientras servía vino, lo que en las redes sociales se ha entendido como una pulla camuflada.

Cuando se es famoso, ¿existen recelos por que se te acerquen por interés? “Yo siempre he tenido miedo de eso. Me preguntaba si me sonreían por interés, por ser famoso. En una cena una chica fue muy simpática y resulta que solo quería una foto”, se ha sincerado el también compositor.

Su familia, los ‘besos’ indiscretos y el sexo más fogoso

Durante estos dos años de parón profesional, Pablo ha estado con su familia, su baluarte, pero también superando una enfermedad: “Cuando paré caí enfermo, todo me vino encima. No se me iba la fiebre y yo lo achacaba a estos siete años de intenso trabajo. Me hice una analítica y estaba como un roble, pero la cabeza es muy mala“.

Si de algo se vanagloria Pablo Alborán es de que jamás se ha visto obligado a cancelar un concierto: “Nunca he cancelado, y mira que en México, por ejemplo, canté después de enterarme de la muerte de uno de mis mejores amigos”.

La familia, ¡qué importante es! Jamás olvidará Pablo lo que su hermana hizo por él siendo aun una adolescente. Por eso, por tanto, se sintió tan mal el cantante al cabo de los años, por no haberle ‘respondido’ igual: “Recuerdo que me indignó que se mudara a Alicante con su novio y ella me dijo que yo también me había ido y que nunca me dijo nada. Mi hermana renunció a salir fuera a estudiar periodismo porque yo era pequeño“.

El malagueño ha confesado su ‘complejo de Edipo’, ya que ha reconocido estar muy unido a su madre. “Mi madre me salvó la vida, fue la primera que apostó por mí, yo me lanzaba a la música sin abogados, sin nada, ella me protegió y construyó todo el mundo legal que conlleva la música”.

La invitada de la noche ha sido la actriz María Esteve, gran amiga de Pablo Alborán. Junto a ella, el intérprete ha hablado de la paternidad. ¿Se ve como padre? “Yo tengo un instinto paternal que se me ha despertado hace poco, pero aún soy muy joven”. ¿Cómo vive Pablo la intromisión en su vida privada de la prensa del corazón? “Hay revistas que sí me tocan el pié. Un verano en Ibiza estuve en un barco con unos amigos. Me lo pasé bomba besando a todo el mundo y me sacaron dándole un beso a mi colega Quique, quien tiene mujer y niña. Pero bueno, no me importa”, ha apostillado el cantante.

Aunque parezca mentira por su actitud de modoso y comedido, Pablo Alborán es un chico ‘ardiente’. Según el juego que han practicado Bertín, su mujer Fabiola, María Esteve y el cantante, este se ha sentido atraído por un compañero de trabajo, ha practicado sexo en público y se considera un dominante que le gusta tener el control. Pues sí, Pablo Alborán, sin filtro.