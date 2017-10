Andrés Caparrós, desolado tras la última disputa con su hijo: “El único problema es él mismo”

“No puedo verte así, nos estás matando”, se lamentaba entre lágrimas Julia, la madre de Alonso Caparrós, el pasado viernes en ‘Sálvame’. Se había prometido a sí misma que no iba a entrar -tal y como ha asegurado su marido Andrés a este medio-, pero le pudo ver a su hijo, una vez más, descargar su rabia contra sus padres. Fueron alrededor de cinco minutos tensos, desagradables, en los que madre e hijo se lanzaron reproches a la cara, casi todos económicos; que si no pagaste el IVA, que si prometiste ayudarme y no lo hiciste. ¿Cómo vivió ese momento televisivo el locutor Andrés Caparrós? LOOK ha podido conocer su opinión al respecto: “¿Cómo me va a aparecer? Estamos todos desolados. No reconozco a Alonso, quiero creer que está muy mal asesorado”.

Lo único que pide el almeriense es que esta guerra termine, al menos a nivel mediático, el más lacerante de todos: “El único problema es él mismo, su suspicacia, sus reservas. Nosotros como familia vamos a estar siempre ahí, pero hay cosas que deben quedarse en la intimidad”. ¿Por qué cree que Alonso ha optado por la vía pública para expresar sus rencillas familiares? “Así lo ha decidido él o su entorno, que creo que no lo ayuda demasiado“, ha apostillado el periodista. Desgraciadamente, no hay relación entre padres e hijo, está todo en el mismo punto: “No hay novedades de ningún tipo, no hay acercamiento”.

El origen de los problemas familiares parece basarse en lo económico, tal y como aseguró Julia, la madre de Alonso, en ‘Sálvame’: “Siempre he sido demasiado blanda con Alonso y él nunca pagó el IVA de una de las empresas“. Según estas palabras, vino una deuda millonaria con Hacienda que la familia intentó abordar. “Tú y yo estuvimos hablando para pagarla a medias y me dejaste tirado, de 120.ooo tan solo pagaste 30.000. Vosotros no cumplisteis y os vais por las ramas con este tema. ¿Por qué no habláis claro?”, le espetó Alonso a su madre.

Un órdago que Julia no supo digerir y explotó contra su hijo: “¿Tú no eres responsable de nada? ¡Venga ya, Alonso! Que me estás matando, te queremos más que a nosotros mismos y no puedo verte así, me mata verte así“. ¿Dónde cree la madre que estriba el problema de Alonso? “Todo lo que hemos hecho es ayudarlo, pero nos da miedo hablar con él porque no se le puede llevar la contraria”.

Unas duras acusaciones en el ‘Deluxe’, el principio del fin

Aquel 16 de julio de 2017 en el que Andrés Caparrós vio cómo su hijo le reprochaba en ‘Sábado Deluxe’ el no haber ejercido como debiera como padre nunca se le olvidará al locutor. En ese programa comenzó el principio del fin para la armonía familiar. Alonso reprochó a su padre no haber estado en los momentos más importantes y tan solo haberse volcado la radio: “No quiero saber nada más del Andrés locutor, yo quiero un padre. Dices que estamos muy juntos, pero es mentira. Hacía ya seis meses que no nos veíamos“, comenzó Alonso Caparrós el cara a cara con su padre.

El que fuera presentador de ‘Furor’ señalaba la profesión de su padre como la culpable de todos los males familiares: “Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, te metieras en el estudio, cogieras una cuerda y suicidaras al Andrés Caparrós locutor. Mamá un día se va a morir abajo y tú ni te vas a enterar porque estas metido en el estudio”. En ese punto, hastiado de las repetidas acusaciones, Andrés le recordó a su hijo de dónde había surgido su trayectoria profesional: “Si no fuera por la radio, tú no estarías aquí”. La radio se cerró temporalmente por los problemas en la voz de Andrés, pero de nada sirvió; los problemas económicos de la familia saltaron por los aires.