Su primer romance mediático llegó de la mano de Willy Bárcenas, pero lo suyo no pasó de unos besos de los que los protagonistas ni siquiera se acordaban. “Ni él ni yo nos acordábamos de que nos habíamos besado”, dijo Lucía Rivera Romero para desmentir un romance -que no un ‘affaire’- con el hijo de Luis Bárcenas hace seis meses. Desde entonces, la joven modelo se ha encargado de proclamar su soltería en cada uno de los encuentros con la prensa que ha tenido. Está centrada en su trabajo como maniquí y si tiene o no pareja es para ella una cuestión secundaria. Al menos de momento.

Sin embargo, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero lleva un tiempo haciendo del mundo del toro uno de sus principales hobbies para los fines de semana. No todo van a ser pasarelas y sesiones de fotos y, cuando puede, Lucía desconecta entre burladeros. El culpable de esta nueva afición no es su padre, no, sino un joven torero por el que Lucía lleva semanas suspirando. Se trata de Gonzalo Caballero, el íntimo amigo de Froilán que tanto éxito como matador está cosechando últimamente entre los toreros de su edad.

Caballero tiene 26 años, siete más que Lucía, y entre ellos ha empezado a surgir una chispa que su entorno no se atreve a decir si terminará explotando o no. La prueba de que entre ambos hay algo más allá de una bonita amistad ha llegado gracias a las redes sociales, donde ambos jóvenes son muy activos. Un corazón rojo latía en el centro de una imagen de ambos que el torero había tomado este mismo fin de semana.

Por su parte, ella también dejaba constancia en sus redes del bonito fin de semana vivido con el diestro. Lucía compartía una imagen de uno de los trajes de luces de Gonzalo y además fotografiaba una plaza en la que Caballero y otros amigos toreaban una vaquilla.

Aún es pronto para saber si la relación que mantienen los dos jóvenes es o no de largo recorrido. De lo que no hay duda es que Cayetano puede estar encantado con la profesión de Caballero y de que su hija se convierta en una aficionada más del mundo del toro. De momento, ella ya comparte tardes de ruedos y le aconseja con los trajes de luces. Tiempo al tiempo.