El corte de manga de Agoney, su relación secreta con Jadel y otras polémicas de Ana Guerra (‘OT2017): Su familia responde

El fenómeno ‘OT’ continúa imparable. El programa que triunfó a comienzos de los 2000 parece haber recuperado parte del brillo que tenía hace dieciséis años. Varios concursantes se postulan como claros favoritos, pero hay una de ellas que se ha ganado a pulso estar en este reducido grupo. Ana Guerra comenzó su andadura en la academia sin despertar mucho interés, algo que semana a semana ha ido dejando atrás gracias a una admirable capacidad de esfuerzo. “Al principio la vimos con mucha precaución. Pensamos que se iba a caer en las primeras galas, pero nos ha sorprendido”, cuenta Joaquín Guerra, hermano de la concursante.

La joven no solo ha encandilado a sus profesores, sino que además suma un gran número de fans fuera del concurso que le han puesto el sobrenombre de ‘Ana War’. Quienes no parecen tener la misma opinión sobre la canaria es el jurado, que la nominó la pasada gala diciéndola que no había realizado una buena interpretación. “El jurado tiene un papel muy difícil, no obstante opino que deberían ceñirse a valorar como han acatado los concursantes las pautas de sus profesores. Mi hermana hizo la pasada gala todo lo que le marcaron y lo hizo a la perfección“, explica Juaquín Guerra a este digital, mientras que Antonio Guerra, padre de Ana, dice lo siguiente respecto al tema: “A mi me encantó como lo hizo. Cuando el jurado dijo que no habían sentido nada a mí me decepcionó, la verdad es que nos enfadamos un poco”.

Jadel, el famoso novio de Ana Guerra

En un primer momento Ana fue muy duramente juzgada en las redes sociales tras conocerse su relación sentimental con el cantante Jadel, ganador del concurso ‘Número 1’. Un programa que, al igual que ‘OT’, produjo Gestmusic. “Algunas personas han dicho que ella está allí por Jadel, pero eso no es así. Ana lleva en la música muchos años y desde niña se ha presentado a concursos como ‘Menudas estrellas”, ha dicho el hermano de la joven canaria.

Por su parte, su padre insiste en defender a su yerno de algunas acusaciones: “Meterse con Jadel en estos momentos es meterse con Ana. En un principio quisimos que la figura de Jadel no se vinculase con la de mi hija, ambos son cantantes y tienen sus carreras por separado, pero ha sido imposible”.

Entre Jadel y la familia de la concursante existe una gran relación, tanto que, según cuenta Antonio, cada lunes se reúnen todos juntos para ver las galas de ‘Operación Triunfo’. “Lo queremos mucho y tenemos una magnífica relación”, confirma el padre de Ana.

Agoney y sus malos gestos hacia Ana Guerra

Dejando a un lado la relación amorosa de Ana, uno de los temas más comentados últimamente entre los seguidores del talent está siendo la tensa relación que existe entre algunos de los concursantes. Los irrespetuosos gestos que Agoney dirigió hacia su paisana -capitaneados por un corte de mangas- fueron la comidilla de las redes sociales, algo que también ha querido comentar a este digital el hermano de Ana: “Ante todo son compañeros y llevan ya mucho tiempo juntos. Es normal que surjan roces, están compitiendo. Lo que sí es verdad es que al salir nominado Raoul, a Agoney le dio un poco de rabia e hizo lo de la pizarra. Lo del corte de manga lo hizo con el dedo índice… No queremos dar importancia a eso. No podemos ver esto como rivalidad, ya que al ser también canario no es plan de que exista rivalidad en las islas“.

Roces aparte, lo cierto es que Ana Guerra es ya una de las concursantes imprescindibles de esta edición. Desde que entonara su ya célebre “altanera, preciosa y orgullosa” la joven ha comenzado a desarrollar una imparable trayectoria en el concurso que la puede llevar muy lejos.