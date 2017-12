Hace diez años era imposible imaginar que se hablara de Terelu Campos (52) al otro lado del charco. Pero la trascendencia de la imparable carrera de su madre, considerada “una leyenda y una eminencia” por el presentador de ‘Suelta la sopa’ en Telemundo (Miami), así como la trascendencia de la sorprendente relación que su hija mayor mantuvo con Cristian Castro –revelada en su último ‘Deluxe’-, son motivos suficientes para que el ‘huracán’ Campos haya traspasado fronteras. Esto es ya una realidad.

De hecho, en su periplo por las Américas para rodar la próxima temporada de ‘Las Campos’, la veterana Teresa Campos fue recibida entre algodones por el programa de Telemundo. “Muy pocas personas me ponen nervioso a mí”, decía su conductor con entusiasmo y respeto antes de recibirla. De hecho, el recibimiento a la protagonista fue tan especial que el famoso reality del clan incluirá un trozo de esta entrevista en su próximo capítulo, tal y como la propia Teresa ha reconocido.

No obstante, toda cara tiene siempre una cruz y como dicta el refrán, ‘cría fama y échate a dormir’. Esto es lo que ha ocurrido con las Campos en Ciudad de México. Mientras desde Miami se alaba la dilatada carrera profesional de la matriarca, un canal de Youtube mexicano cuyos contenidos versan siempre de ‘dimes y diretes’ sin orden ni concierto, aprovechó esta repercusión mediática para hacerse eco de la relación que mantuvo Terelu con Cristian Castro.

Cabe recordar que la mayor de las hijas de Teresa aseguró en su último ‘Polideluxe’ que conoció al artista internacional “hace muchos años en Telecinco” pero que no fue hasta su regreso al extinto ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ cuando decidió ir a cenar con él previo beneplácito de su madre. “Nos dimos solo unos besos en el coche. Recuerdo que él quería comprarse una casa en Madrid y le acompañé a ver varias. Empezó a mandarme mensajes a todas horas e incluso me decía que me dedicaba canciones en sus conciertos”, confesó Terelu.

Unas declaraciones que no han caído en saco roto en la tierra natal de Castro. Esta relación ya ha dado la vuelta al mundo hasta aterrizar en ‘En shock’, este canal mexicano de la popular red social que ya cataloga a la popular colaboradora de televisión con adjetivos como “sesentona” sin caer en cuenta de que Terelu tiene en realidad 52.

“Te voy a contar una historia bastante rara, extraña y terrorífica”, comienza relatando Jorge Carvajal, conductor del espacio, a su invitado -un amigo suyo que es presentador y cantante al otro lado del charco-. “En una de las veces que Cristian Castro fue a España, coincidió con Terelu Campos, una presentadora de chismes y de programas con actuaciones. Es una señora muy buena en su trabajo pero ya ronda los sesenta años. Es guapetona pero es una señora hecha y derecha que viene manejando parejas de corto tiempo. No tiene pareja estable ni mucho menos de años”, continúa.

El presentador recuerda que el ‘modus operandi’ de Cristian con Terelu fue similar al que tuvo con otra presentadora en México llamada Cristina Jiménez, cuando se festejó el último cumpleaños de Verónica Castro, madre de Cristian y muy famosa en su país. Al parecer, el artista coincidió con esta presentadora en un programa de televisión y, finalizando la intervención, la invitó a la fiesta de cumpleaños de su madre. “Los paparazzi españoles les pillaron saliendo de un restaurante. Ella le lleva unos veinte años. Podría ser su mamá”, añade el mexicano.

Sin embargo, no solamente Terelu es criticada en este vídeo de la red. Pese a que el respeto que se tiene por Teresa Campos al otro lado del charco es más que evidente tras su última entrevista en Miami, tampoco sale bien parada para los comentaristas de este polémico vídeo. De la matriarca bromean sobre el número de años que lleva en televisión y cuentan entre risas cómo el popular cantante mexicano le pidió permiso para salir con su hija.

Este canal de la plataforma culmina con el momento en el que llegaron los besos que Terelu reveló en ‘Deluxe‘. “Se besuquearon y Terelu dijo que dejaba bastante que desear. Ella ya tiene mucha experiencia con los hombres y Cristian la llamaba para dedicarle canciones en los conciertos. Él la taladraba a llamadas y mensajes por el teléfono de México, el de Europa… tanta lata hasta que un día ya la dejó de hablar después de dos años. Ella coincide con todas las mujeres con las que ha estado Cristian. Dice que él es totalmente inestable con sus parejas y que necesita cariño”, concluyen.