Lara Sanjen, fiel a su compañera de concurso: «Me voy a quedar con la versión de Olga»

Lara Sajen está recuperando el tiempo perdido. Rodeada de su familia y amigos, la televisiva está disfrutando de uno de los veranos más especiales de su vida, en el que con su gran sonrisa y simpatía se está convirtiendo en el centro de todas las miradas. Este jueves, acompaña de su hermano ha acudido a la primera función del espectáculo ‘Gran Hotel de las Reinas’, un show de drags queen en el que participan algunas de sus amigas.

Aunque lleva ya unos días en casa, la argentina reconoce que todavía no ha podido retomar la rutina. «Es como que no me encuentro. Me agobia el teléfono, me molesta que toquen el timbre, ver ropa tirada… Es como que no me encuentro, pero poco a poco. Con el tema de la comida voy comiendo muy poquito, a diferencia de mis compañeros, yo he adelgazado desde que he salido, pero muy contenta por todo el apoyo que tengo fuera y por el recibimiento de la gente. Estoy encantada con mi paso por Supervivientes», ha explicado.

En esta cita era su hermano Sergio quien estaba a su lado, lo que ha sorprendido, pues su marido ha quedado en un segundo plano. Un tema sobre el que Lara Sajen también se ha mojado: «Estamos muy bien, es verdad que él no ha aparecido y yo he estado encerrada. Él se ha rallado un poco porque pensaba que no lo nombraba y yo tampoco recibía información de él, así que hasta que no nos vimos, no sabíamos cómo estaba la situación, pero nos seguimos queriendo y está todo bien. Lo que pasa es que él está muy apartado de los focos. Seguimos muy felices y el recibimiento ha sido abrumador», ha asegurado, dejando fuera de juego los rumores.

El tema del momento

Por supuesto, Sajen también se ha mojado sobre el tema del momento la ‘batalla’ televisiva entre Olga Moreno y Rocío Carrasco. «Con el tema de Olga y con todo lo que ha sucedido es verdad que no me ha dado tiempo todavía de poder terminar esa docuserie y tener mi propia versión», ha reconocido. De momento, ha optado por ser fiel a sus palabras y se va a «quedar con la versión de Olga que yo he vivido dentro del concurso». Eso sí, quiere conocer la versión de Carrasco. «De momento no puedo decir quién ha dicho y quién no ha dicho porque todavía me encuentro en una situación de que Olga es mi amiga, tengo su versión, pero solo he podido ver hasta el capítulo cinco antes de entrar a Supervivientes, que es lo que había visto».

En su opinión, tanto Olga Moreno como Rocío Carrasco «son dos mujeres que necesitan apoyo, entonces tenemos que ser un poco empáticos con todo eso. Como no sé muy bien todavía qué es realmente lo que ha pasado… Es verdad que yo soy amiga de Olga, pero cuando he entrado a la isla ya había visto hasta el capítulo cinco y obviamente que había empatizado con Rocío Carrasco, pero eso no ha hecho que no conociese a Olga».

Para Lara, lo complicado es que recibe diferentes versiones sobre la andaluza. «Lo único que recibo son comentarios hacia Olga y ahí donde me viene el lío a la cabeza porque no puedo unir una Olga con la otra, entonces creo que debo ver bien todo y también reencontrarme con Olga fuera y hablar porque tenemos muchas cosas por hablar. La historia va de hablar mucho y de ver qué es lo que pasa. No puedo opinar de algo que no he terminado de ver».