El primer capítulo del reality ‘Las Campos’ en su viaje a Nueva York no ha dejado indiferente a nadie. Ni a las redes sociales ni tampoco a la mediática Carmen Lomana. Mientras casi toda España esperaba ansiosa las anécdotas de las que tan solo conocíamos algunas pinceladas desde hacía algunas semanas, los comentarios se agolpaban en Twitter hasta tal punto que, la socialité quiso también pronunciarse. “Tengo la sensación de ver una parodia…Como comen… se chupan los dedos, dicen palabrotas…No he visto nada tan vulgar, feo, cateto y antiguo. Es como la peli de “un cateto en la ciudad”de Martínez Soria, pero sin gracia“, escribió Carmen este miércoles durante la emisión.

Algo tan espantoso y vulgar hay que verlo… solo se ve una vez en la vida…si hubiese un Nobel de la fealdad y vulgaridad lo ganaban — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 27 de diciembre de 2017

Aunque, según ella ha comentado, no entraba en sus planes visionar la segunda temporada del exitoso programa, sus amigas la animaron a ello. “Mis amigas me dijeron que lo viera y que por Dios que lo viera”, dijo después de su emisión. Se mostró entonces totalmente espantada e incluso deseó a sus seguidores que no tuvieran pesadillas tras ver este programa. Una versión que la propia Lomana corrobora a LOOK varios días después de cargar contra ellas en sus redes. “Son unas paletas y unas ordinarias. No es un papel, ellas son así”, confiesa Carmen a este medio.

Mientras la empresaria no se explica algunas de las escenas protagonizadas por Carmen Borrego, María Teresa Campos o Terelu, hay un instante que sin duda alguna le impactó. “Es una vergüenza que yendo a los almacenes más elegantes de Nueva York, Terelu se espatarre en los probadores y salga de esas maneras“, comenta indignada la también colaboradora.

Muy crítica con los modales de la matriarca de las Campos así como los de sus dos primogénitas, Lomana extrapola las situaciones que ellas han vivido en la ciudad de los rascacielos para compararlas con las vividas por ella durante su participación en ‘Supervivientes. “Me avergüenza verlas comer con las manos. A mi me dan un bocadillo y puedo estar buenísimo, pero no me lo como si no es con cubiertos. De hecho, me dieron unos espaguettis en ‘Supervivientes’ y no me los comí porque no tenía cómo hacerlo“, dice a LOOK. Declaraciones con las que una vez más demuestra no tener pelos en la lengua.