Este es el horario en el que debes tomar la vitamina B12: aprovecharás al máximo sus propiedades

Tomar una dosis de la vitamina recomendada por un profesional de la salud se está convirtiendo en una parte importante de la rutina diaria. Cada vez son más quienes toman suplementos de vitaminas; especialmente la vitamina C y las vitaminas del Grupo B. Una de las más aconsejadas en la dieta es la vitamina B12. Pero quizás no tienes claro el horario en el que debes tomar la vitamina B12 para poder aprovechar al máximo sus propiedades.

¿Da igual la ingesta de este tipo de suplementos por la mañana que por la noche? Muchas personas las toman a primera hora, mientras que otros prefieren hacerlo antes de irse a dormir. Pero, ¿qué dice la ciencia? Aunque podrías creer que no cambia absolutamente nada, resulta que sí y consumir suplementos con el estómago vacío o lleno puede influir sobre su efecto metabólico.

¿Cuál es el mejor momento del día para tomar vitamina B12?

En líneas generales, las investigaciones dejan en claro que deberíamos evitar algunos suplementos vitamínicos en momentos específicos del día. Por ejemplo, cuando acabamos de hacer una de las comidas principales.

Es su acción se queda reducida al coincidir con los alimentos. Al parecer, uno de los factores que debemos considerar es de qué tipo de vitaminas estamos hablando. No es lo mismo referirnos a las vitaminas liposolubles que a las vitaminas hidrosolubles.

Para las vitaminas solubles en agua como la B12, se piensa que lo conveniente es ingerirlas temprano por la mañana. Éste es el momento óptimo del día para incorporarlas a nuestro organismo.

Más allá de esa afirmación, que no ha sido probada definitivamente, hay más motivaciones para tomar estos suplementos durante las primeras horas de cada jornada. El hecho de que la vitamina B12 se señale como una de las que ayuda a combatir el estrés es una buena razón.

La Clínica Mayo ha abordado la relación entre la vitamina B12 y la depresión, una de las consecuencias de un estrés que no ha sido tratado a tiempo. Concluyeron estos expertos que esta vitamina, junto a otras varias del complejo B, desempeñan un papel totalmente destacado en la producción de sustancias químicas del cerebro «que afectan el estado de ánimo y otras funciones cerebrales». Por lo tanto, es una buena idea comenzar el día con estos suplementos.

¿Cómo asegurar las dosis diarias aconsejadas de vitamina B12?

Esta misma fuente advierte que «la mejor manera de asegurarte de que estás obteniendo suficiente vitamina B12 y otras vitaminas es seguir una alimentación sana que incluya fuentes de nutrientes esenciales», y recuerda que «la vitamina B12 es abundante en productos de origen animal, como el pescado y la carne.

De igual modo, podemos obtenerla de las carnes de ave, los huevos y la leche semidescremada y descremada, sin olvidar tampoco los cereales fortificados.

De haber una deficiencia diagnosticada de esta vitamina B12, y tomando los suplementos por la mañana, tienes la tranquilidad de que éstos se «guardan» corporalmente hasta que sea necesaria su liberación.

Cuando el cuerpo requiere de la vitamina B12 a lo largo del día simplemente recurrirá a ella. Algo interesante es que ésta es una vitamina que se disuelve en aceite, por lo que deberías acompañarla con alimentos oleosos para su almacenamiento.

Así que ya sabes, pues puedes hacer un perfecto desayuno que incluya estas y muchas otras vitaminas para estar fuerte y con energía desde primera hora del día y lo mejor es que te acompañarán durante la jornada.

¿Se puede tomar vitamina b12 por la noche, o es contraindicado?

Definitivamente puedes optar por tomar suplementos de vitamina B12 especialmente durante la mañana. Hablamos de una alternativa válida si tienes la costumbre de desayunar fuerte al levantarte.

Puedes tomarte tus suplementos antes de ir a la cama, o a media tarde. Eso tiene sentido especialmente si entrenas por la tarde noche, cuando una dosis adicional de vitamina B12 podría contribuir a tu rendimiento.

La farmacéutica alemana Bayer, de prestigio internacional, describe a la vitamina B12 como imprescindible para la vitalidad de tu cuerpo. Si vas al gimnasio o sales a correr una vez entrada la noche, la vitamina B12 puede ser un «energizante».

De todas formas, ante la duda, como es el médico quien recomienda estos complementos entonces también puede aclararte cuando es mejor que te la tomes para ti porque además cada uno somos distintos y también tenemos necesidades bien diferentes.

¿Cuánta vitamina B12 se debe tomar diariamente?

La ingesta de vitamina B12 es, en promedio, de aproximadamente 2,4 mg para adultos, con un máximo de 2,6 mg y 2,8 mg en mujeres embarazadas y lactantes. Claro que habrá que analizar tu rutina, cuánto pesas, si estás entrenando, etc. Consulta a un nutricionista para que te estudie y suministre una dosis adecuada. Y no la tomes por tu cuenta, puede ser que te alimentes ya bien y no necesites tales suplementos.