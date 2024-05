Así ha sido el gran día de Felipe VI y la princesa Leonor bajo la atenta mirada de la Reina Letizia

Pasadas las 11:00 de la mañana, Sus Majestades han llegado al Patio de Armas de la Academia General Militar de Zaragoza (ZGMZ). Los Reyes Felipe y Letizia han sido recibidos por los nuevos cadetes, entre los que se encuentran la princesa Leonor, futura Reina de España. Una vez más, la Familia Real ha vuelto a brillar: don Felipe ha jurado bandera de nuevo, la princesa de Asturias ha permanecido con sus compañeros y doña Letizia ha estado atenta a todo, contemplando la escena con un gran orgullo. A continuación, repasamos los momentos más importantes de la jornada, siempre bajo la mirada de la Reina.

La solemnidad de la Reina Letizia

Los Reyes Felipe y Letizia, en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Doña Letizia ha presidido el acto. Hace 40 años que su marido juró bandera en la Academia General Militar, el mismo centro donde se está formando la princesa Leonor. Para celebrar este acontecimiento tan importante, el monarca se ha desplazado hasta la capital de Aragón para repetir la ceremonia. Allí le esperaban los compañeros de su promoción.

El capital general de la UME, Javier Marcos Izquierdo, ha definido el acto de la rejura como «un acontecimiento único en la historia de la Academia, la Monarquía y España». Como no podía ser de otra forma, la Reina Letizia ha presidido este evento y ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Ha elegido un look muy discreto para la ocasión, pues no quería robarle protagonismo a su marido. «Nunca antes se había dado tan privilegiada coincidencia», insiste Javier Marcos, subrayando la brillante labor que ha hecho la Familia Real.

Respeto a la bandera

Uno de los momentos más esperados ha sido cuando don Felipe VI se ha adelantado a sus compañeros y ha besado la bandera. Tal y como sucedió aquel 12 de octubre de 1985, ha sido el primero en hacerlo. Mientras tanto su mujer estaba contemplando la escena con la seriedad y el orgullo que la ocasión se merecía. Su actitud ha sido impecable y ha mostrado un grandísimo respeto.

Uno de los compañeros del soberano ha dado unas declaraciones en Heraldo para explicar por qué todos los que han pasado por la AGMZ tienen tanto aprecio a la ciudad aragonesa. «Siempre nos acogió, especialmente aquellas tardes de sábado y domingo cuando, tras superar cada semana difíciles circunstancias, cruzábamos este patio y aquella puerta para salir de la Academia por unas horas».

3.500 oficiales han sellado su compromiso con la patria desde 1856 en Zaragoza, pero por motivos evidentes el de Felipe VI es muy importante, por eso hoy ha sido una jornada tan especial.

La mirada de una madre

La Reina Letizia, buscando con la mirada a la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Doña Letizia es Reina, pero también madre. A pesar de los obstáculos que se ha encontrado, ha logrado compaginar ambas facetas. Durante el aniversario de la jura de bandera de Felipe VI ha sabido qué papel estaba ocupando. Iba acompañando a su marido, pero allí estaba su hija mayor y como es normal le ha buscado con la mirada desde que ha puesto un pie en la Academia General Militar. La princesa Leonor estaba con el resto de cadetes, pero cuando ha terminado el acto ha tenido tiempo de encontrarse con sus padres.

La sonrisa al Rey Felipe

La Reina Letizia, sonriendo al Rey Felipe. (Foto: Gtres)

La princesa de Asturias no ha sido la única en recibir la atención de doña Letizia. El Rey Felipe, después de jurar bandera, ha regresado al palco donde se encontraba su mujer, quien le estaba esperando con una cariñosa sonrisa. Como siempre, ha estado atenta a todos los detalles y ha mirado al monarca con un gesto que demuestra la complicidad que hay entre ambos.

Pendiente de todos los detalles

La Reina Letizia, observando al Rey Felipe. (Foto: Gtres)

La buena reputación de la Reina Letizia ha cruzado fronteras. Siempre se habla de su estilo, pues crea tendencia con cada estilismo que muestra, pero su profesionalidad va mucho más allá. Confía en su equipo, pero ocupa un papel activo y toma sus propias decisiones, así que a nadie le ha extrañado verla tan atenta a su marido. Después de besar la bandera de España, el soberano se ha sentado a su lado y ella estaba observando su uniforme, comprobando que todo estuviera en orden.

La Reina Letizia, muy amable con los compañeros del Rey

La Reina Letizia, saludando a los compañeros de don Felipe VI. (Foto: Gtres)

Doña Letizia sabe defenderse en cualquier situación y el 40 aniversario de la jura de bandera del Rey era una ocasión perfecta para demostrarlo. La Reina ha hablado con los antiguos compañeros de su marido. Don Felipe disfruta de una relación muy cercana con algunos de ellos, ha seguido manteniendo el contacto y se reúnen cuando despejan sus respectivas agendas.