Este lunes, 20 de noviembre de 2017, los hijos de la Duquesa de Alba volverán a reunirse de manera excepcional. El tercer aniversario de la muerte de Cayetana es motivo más que suficiente. Desde su desaparición, la familia no ha vuelto a estar tan unida como antes y han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver juntos a Eugenia, Carlos, Jacobo, Fernando, Alfonso y Cayetano Martínez de Irujo. Una de las últimas fue en septiembre de 2015, cuando todos ellos se vieron las caras en el Palacio de Liria para atar los últimos cabos sueltos del testamento de la aristócrata. Hoy, dos años después y con las aguas más apaciguadas en el clan, Cayetano confiesa a LOOK que se siente “muy emocionado” con el homenaje que se le ha preparado a su madre.

“El sábado por la noche se ha instalado un monumento en la iglesia de la Hermandad Sacramental de los Gitanos de Sevilla del escultor José Antonio Navarro Arteaga, quien lleva desde junio trabajando en esta obra”, comienza contando el Conde de Salvatierra. Sin embargo, dicha escultura no se presentará hasta el lunes a las 20.00 horas en dicha iglesia, el lugar en el que descansan las cenizas de la duquesa, Hermana de la cofradía en vida. Allí, todos los hijos de Cayetana de Alba volverán a encontrarse en una misa en su honor. “Creo que estaremos todos en este acto, pero yo particularmente no he querido hacer ningún discurso ni leeré ningunas líneas ni en este ni en otro lugar, porque no quiero protagonismo. Es mi madre a la que hay que honrar”, recalca el Duque de Arjona.

Las asistencias y una escultura de excepción

¿En qué consistirá este homenaje? La escultura que se presentará oficialmente en este solemne acto “es difícil de describir”. “Va a tener numerosos elementos que mi madre admiraba y que tienen que ver con Sevilla, como la Giralda, la Maestranza o una herradura… Este monumento será honrado por su alma en la misa y se quedará junto a su sepulcro desde entonces”, responde Cayetano Martínez de Irujo.

Fue la Hermandad de Los Gitanos la responsable de promover este monumento funerario desde su sede de la Iglesia del Valle. Así lo hizo saber la congregación cuando se pusieron manos a la obra el pasado mes de septiembre con este proyecto: “Para la hermandad supone un gran honor dar este paso y devolver de este modo el agradecimiento que la cofradía tiene con quien ha sido la embajadora más grande que haya podido tener Sevilla y la hermandad“, relataron en un comunicado. Ese fue el momento en el que la Hermandad eligió al escultor sevillano especializado en imaginería religiosa para el proyecto, con la colaboración de la empresa de mármol ‘Cuéllar’ y la aprobación de la familia de Alba.

No se sabe con certeza, sin embargo, si a la celebración acudirá Alfonso Díez, viudo de la duquesa, aunque sí lo hiciera en los años anteriores. En esta ocasión y aunque también se espera su presencia, Martínez de Irujo no ha hecho mención alguna a su persona con este digital, quizá por no remover nuevas polémicas entre este y sus hermanos. Cabe recordar que, antes de la boda de Cayetana con Alfonso el 5 de octubre de 2011, la familia estuvo meses negándose al enlace, pero en verano de ese mismo año, las partes se pusieron de acuerdo gracias al paso que dio la duquesa de donar sus bienes en vida ante las dudas de sus hijos por las posibles malas intenciones de terceros. A su muerte, Alfonso se distanció de la familia de la Duquesa a excepción de Cayetano Martínez de Irujo, quien, fiel a los sentimientos de su madre, mantiene reuniones con él a día de hoy. “Quedamos a comer cuando podemos. Alfonso está de maravilla”, recalca el aristócrata a este digital.

Para concluir, cabe recordar que por otro lado, la duquesa de Alba se convirtió en camarera de honor de María Santísima de las Angustias, medalla de oro y gran benefactora de la Hermandad de los Gitanos. De ahí la importancia de este lugar para ella. “Gracias a su generosa contribución y ayuda fue posible la reconstrucción de la iglesia del Valle”, deslizó el citado comunicado de la Hermandad.